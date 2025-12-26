Ruben Amorim'den Mainoo'nun kiralık ayrılığına izin yok!

Matthijs de Ligt devam eden sakatlıları sebebiyle forma giyemeyecek. Amad Diallo, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha ise Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıkları için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kobbie Mainoo, Manchester United orta sahası Kobee Mainoo ilk 11'De daha fazla forma şansı bulmak istiyor. Kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmak için yönetime baskı yapıyor.Ancak teknik direktör Ruben Amorim, genç orta saha oyuncusunun United'dan kiralık ayrılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.27 Aralık Cumartesi günü Newcastle United ile oynanacak iç saha maçı öncesinde basına konuşan Amorim:Mainoo, baldır sakatlığı nedeniyle Newcastle United maçında forma giyemeyecek, ancak yılbaşı döneminde forma giyebileceği tahmin ediliyor.İngiltere milli takım oyuncusu, kendi pozisyonunda Bruno Fernandes'in oynaması nedeniyle bu sezon Premier Lig'de hiç ilk 11'de yer almadı.Bruno Fernandes'in hamstring sakatlığı dolayısıyla muhtemel beş lig ve kupa maçında forma giyemeyecek olması, Mainoo'ya ilk 11'de kendini gösterme şansını doğurabilir.Manchester United'da Newcastle maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Harry Maguire ve