26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1DA
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
1-3DA
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Ruben Amorim'den Mainoo'nun kiralık ayrılığına izin yok!

Manchester United'da ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Kobbie Mainoo'nun kiralık olarak ayrılma talebi, teknik direktör Ruben Amorim tarafından veto edildi.

calendar 26 Aralık 2025 14:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ruben Amorim'den Mainoo'nun kiralık ayrılığına izin yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kobbie Mainoo, Manchester United orta sahası Kobee Mainoo ilk 11'De daha fazla forma şansı bulmak istiyor. Kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmak için yönetime baskı yapıyor.

Ancak teknik direktör Ruben Amorim, genç orta saha oyuncusunun United'dan kiralık ayrılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

27 Aralık Cumartesi günü Newcastle United ile oynanacak iç saha maçı öncesinde basına konuşan Amorim:


"Kobbie her zaman olduğu gibi fırsat bulacaktır. Farklı pozisyonlarda oynadı. Casemiro'nun pozisyonundan bahsediyoruz, Mainoo o pozisyonda oynayabilir. Üçlü oynarsak, son maçta Aston Villa karşısında oynadığımız gibi oynayabilir. Ayrıca Mason Mount'un pozisyonunda oynayabilir. Yani, ileride Manchester United'ın geleceği olacak. Benim hissettiğim bu. Her fırsatı beklemek gerekiyor. Futbolda her şey iki günde değişebilir."


Mainoo, baldır sakatlığı nedeniyle Newcastle United maçında forma giyemeyecek, ancak yılbaşı döneminde forma giyebileceği tahmin ediliyor.

İngiltere milli takım oyuncusu, kendi pozisyonunda Bruno Fernandes'in oynaması nedeniyle bu sezon Premier Lig'de hiç ilk 11'de yer almadı.

Bruno Fernandes'in hamstring sakatlığı dolayısıyla muhtemel beş lig ve kupa maçında forma giyemeyecek olması, Mainoo'ya ilk 11'de kendini gösterme şansını doğurabilir.

Manchester United'da Newcastle maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Harry Maguire ve Matthijs de Ligt devam eden sakatlıları sebebiyle forma giyemeyecek. Amad Diallo, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha ise Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıkları için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.