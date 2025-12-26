Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Galatasaray MCT Technic'le karşılaşacak Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.



TOFAŞ, Aliağa Petkimspor ve Fenerbahçe Beko'yu yenerek ligde 6'ıncı sıraya yükselen bordo-mavililer, 27 Aralık Cumartesi deplasmanda oynayacakları Galatasaray MCT Technic maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Karşılaşma aynı zamanda ligin en skorer oyuncularının performansına sahne olacak.

Ligde bulduğu 275 sayıyla zirvede yer alan Trabzonsporlu Reed ile 233 sayıyla ikinci sırada yer alan Galatasaraylı James Palmer, takımları adına en fazla sayıyı bulabilmek için mücadele edecek.Başantrenör Selçuk Ernak, AA muhabirine, yükselen bir grafik yakaladıklarını, Galatasaray maçında da bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları galibiyeti de değerlendiren Ernak, şöyle konuştu:Galatasaray maçı için iyi hazırlık süreci geçirdiklerini dile getiren Ernak, Dae Dae Grant'ın sakatlığının sona ermesine rağmen maçta yer alamayacağını belirtti.Ernak, Galatasaray ile ligde aynı puana sahip olduklarını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Karadeniz ekibinin uzun forvetlerinden Berk Demir ise ligde her rakibi yenebilecek güçte bir kadroya sahip olduklarını söyledi.Sarı-kırmızılı takımın bu sezona iddialı başladığını aktaran Demir,dedi.Berk Demir, iyi bir uyum yakaladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:Bordo-mavililerin ABD'li oyun kurucusu Tony Taylor da Fenerbahçe Beko galibiyetinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.Büyük bir takıma karşı galip geldiklerini ifade eden Taylor,yorumunu yaptı.Taylor, takımın Galatasaray maçına odaklandığını dile getirerek,değerlendirmesinde bulundu.