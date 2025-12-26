26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Anthony Davis'e kasık sakatlığı şoku

Dallas Mavericks'in tecrübeli uzun oyuncusu Anthony Davis, Golden State Warriors karşısında oynanan Noel Günü maçında ikinci çeyrekte yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle oyunu terk etti.

calendar 26 Aralık 2025 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Anthony Davis'e kasık sakatlığı şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dallas Mavericks'in tecrübeli uzun oyuncusu Anthony Davis, Golden State Warriors karşısında oynanan Noel Günü maçında ikinci çeyrekte yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle oyunu terk etti.

Davis, ikinci çeyreğin bitimine 8 dakika 50 saniye kala koşu sırasında aniden durmak zorunda kaldı ve ardından kenara geldi. Sağlık ekibi tarafından kenarda müdahale edilen yıldız oyuncunun kasık bölgesini tuttuğu görüldü.

Sakatlık öncesinde yaklaşık 11 dakika sahada kalan Davis, 3 sayı, 3 ribaund ve 2 blokluk katkı sağlamıştı. Davis, bu sezon daha önce de sol baldırındaki sakatlık ve yük yönetimi nedeniyle 16 maç kaçırmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.