Dallas Mavericks'in tecrübeli uzun oyuncusu Anthony Davis, Golden State Warriors karşısında oynanan Noel Günü maçında ikinci çeyrekte yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle oyunu terk etti.



Davis, ikinci çeyreğin bitimine 8 dakika 50 saniye kala koşu sırasında aniden durmak zorunda kaldı ve ardından kenara geldi. Sağlık ekibi tarafından kenarda müdahale edilen yıldız oyuncunun kasık bölgesini tuttuğu görüldü.



Sakatlık öncesinde yaklaşık 11 dakika sahada kalan Davis, 3 sayı, 3 ribaund ve 2 blokluk katkı sağlamıştı. Davis, bu sezon daha önce de sol baldırındaki sakatlık ve yük yönetimi nedeniyle 16 maç kaçırmıştı.



