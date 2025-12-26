Fenerbahçe'de parladı, milli takıma göz kırptı: Asensio

Yaz döneminde ilgi gösterilmeyen ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan Marco Asensio adeta küllerinden doğdu.





Bu sezon ligde 13 maçta 8 gol 5 asist, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 golle oynayan İspanyol futbolcu, Atletico Madrid'in transfer gündemine girdiği gibi yeniden Milli Takım kadrosuna göz kırptı.





İSPANYA MİLLİ TAKIMINDAN YAKIN TAKİP



Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösterilen İspanya Milli Takımı, Asensio'nun performansını mercek altına aldı. 29 yaşındaki futbolcu ilk yarıdaki grafiğini ikinci devreye de taşırsa büyük bir olasılıkla yeniden milli formayı sırtına geçirecek.



Daha önce 38 kez İspanya için oynayan ve en son Eylül 2023'te sahaya çıkan Asensio, Dünya Kupası'nda favori gösterilen ekibin içinde yer almayı çok istiyor. İzinlerini kısa tutup ekstra çalışmalar yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ikinci kaptanlığa getirilme durumu da var.





