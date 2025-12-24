Tövbe istiğfar duası nedir? Regaib Kandili gecesi salavatı, sureleri, duaları, ayetleri 2025

REGAİB KANDİLİ DİYANET TV PROGRAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Tövbe İstiğfar duası Regaib Kandili akşamında okunabilir. Regaib Kandili akşamında okunacak dualardan Tövbe İstiğfar nedir, Tövbe İstiğfar ne anlama gelir bilgisi bulunmaktadır. Regaib Kandili'nde Yasin Suresi okuyan Müslümanların sayısı oldukça fazla. Kandillerde ve önemli dini günlerde Yasin Suresi okunmaktadır ve Regaib Kandili'nde de Yasin Suresi okunur. Yasin Suresi okunurken nelere dikkat edilir, Yasin Suresi Regaib Kandili okunuşu, Yasin Suresi Türkçe Arapça okunuşu açıklamalarını sizler için derledik.Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur."Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselam'dır."1. Yasın2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müstekıym5. Tenziylel aziyzir rahıym6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun17. Ve ma aleyna illel belağul mübın18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun24. İnnı izel le fı dalalim mübın25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceunYasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Alemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerine Allah'ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kafirlerinden söz eder.Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habibu'n-neccar'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.Yasin suresi, bu harika kainatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şekil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, neticede bahtiyarların Naim cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.Yasin suresi, "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer.Regaib Kandili'nde müslümanlar Tesbih Namazı kılabilir ve Tesbih Namazı nasıl araştırması yapılıyor. Regaib Kandili'nde kılınacak namazlardan birisi Tesbih Namazıdır. Tesbih Namazı'nı Kadir Suresi okumak gibi Regaib Kandili akşamında ve gecesinde kulabilirsiniz. Tesbih Namazı dört rekattan oluşur. Tesbih namazının her rekatında "Sübhaanellaahi velhamdü lill,ahi vel,a il,ahe illallaahü vellaahü ekber vel,a havle vel,a kuvvete ill,a bill,ahil aliyyil aziym." diye tekbir alınması gereklidir.Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.All,hü Ekber" diyerek namaza başlanır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece birinci rek'at kılınmış olur.İkinci rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli ve All,hümme b,rik duaları okunur.Üçüncü rekata kalkılır.Sübh,neke'den sonra15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.Dördüncü rek'ate kalkılır.Fatiha'dan önce15 kere tesbihFatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbihRüku tesbihinden sonra10 kere tesbihRükûdan doğrulunca10 kere tesbihSecde tesbihinden sonra10 kere tesbihSecdeden doğrulunca10 kere tesbih10 kere tesbih okunur.Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyy,tü, All,hümme salli, All,hümme b,rik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Dua edilir.Bismillahirrahmanirrahim…İnna enzelnahü fiy leyletilkadrVe ma edrake ma leyletülkadrLeyletülkadri hayrüm min elfi şehrTenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emrSelamün hiye hatta matle'ılfecrAMİN…Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla…Biz o (Kur',n)nu Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.Tesbih namazı Kandil namazı olarak kandil akşamlarında ve gecelerinde kılınabilir, herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.