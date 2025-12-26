Vladimir Micov: 'Galatasaray ile NBA Europe projesinin parçası olmaya geldim'

2016 EuroCup şampiyonluğunun mimarlarından Vladimir Micov, Galatasaray MCT Technic'in yeni sportif direktörü oldu.Son aylarda KK Metalac Valjevo takımında sportif direktörlük görevini yürüten eski Sırp yıldız, Meridian Sport'a verdiği demeçte, daha önce formasını giydiği ve sarı-kırmızılıların tarihindeki en büyük başarıyı yaşadığı kulübe dönüş sürecini anlattı:"Yaklaşık bir ay önce beni aradılar ve beni düşündüklerini söylediler. Bu insanın hoşuna gidiyor. Ben Galatasaray'ın bir efsanesiyim; kulübün tarihindeki tek Avrupa kupası olan EuroCup'ı kazandım. Bir temas vardı, genel menajerlik ya da spor direktörlüğü konuşuldu. Ama benim için bunlar zaten aşağı yukarı aynı şey. Her şeyi doğru yere oturtmak, NBA Europe'un bir parçası olmak için geldim. Galatasaray bu yöne gidiyor. 2027 Ekim'ini hazır karşılamak için tüm taşları yerine koymak gerekiyor. Eksik olan alanları doldurmak lazım. Zaman gerekecek ama çok ciddi bir destek aldım, gerçekten orada sevildiğimi hissediyorum.Sezona Metalac'ta sportif direktör olarak başladım, Partizan'la da bir iş birliği kuruldu. Ocak ortasına kadar o görevde kalacağım, sonra İstanbul'a gideceğim. Ama her şeyi kağıda döküp ailemle konuştuktan sonra bunun eşsiz bir teklif olduğunu anladım ve reddedemezdim. Kulübün ve projenin büyüklüğü insanı etkiliyor. Durumu biliyorum; Türkiye'nin en iyi antrenörü Ergin Ataman'la üç yıl geçirdim, tarihin bir parçası oldum.Ben antrenör değilim, şok terapi yapamam. İki oyuncu değiştirirsin, o kadar. Ben para verenlerle saha arasındaki köprüyüm. Eski bir oyuncu olarak birçok şeyi farklı görüyorum. Elbette hemen etki etmek isterim ama sihirli değneğim yok. Ben kulübede olmayan adamım. İstanbul'dayken Milano, CSKA gibi kulüplerde oynamış biri olarak görüşmeler yaptım. Daha az önemli maçlara taraftar nasıl çekilir, nasıl heyecan yaratılır biliyorum. Sonuçta her şey oyunculara, sonuçlara ve bütçeye bağlı. Yatırım yoksa, orta sıralarla ya da kaybedilen yarı finallerle yetinirsen, seyirci de olmaz."Micov bütçeden de söz ediyor. Görüşmelerde bu konunun açıldığı açık. Ancak tek sezonluk para, büyük resmin yanında daha küçük kalıyor. Asıl mesele NBA Europe'a giriş yatırımı ve bunun geri dönüşü."Çok fazla bilgi var, çok soru var ama az cevap var. Sorduğum birçok şeye net cevap alamadım. NBA Europe'un Ekim 2027'de kesin olarak başlayacağı söylendi. İsimler dolaşıyor; EuroLeague'den, Şampiyonlar Ligi'nden, yerel liglerden… Kimse ne kadar para ödeneceğini bilmiyor, 500 milyon eurodan söz ediliyor. Her halükarda bu durum yeni sponsorları ve yatırımcıları çekecek. Galatasaray da buna güveniyor. Yeni bir salon da gündemde. Ben Abdi İpekçi'de oynadım, yıkıldı ve federasyon için basketbol merkezi yapıldı. Yeni salon planlanıyor ama 2027'ye yetişmesi gerçekçi değil. Kulüpte herkes bunun ciddi insanları çekeceğini umuyor. Daha fazla iş, daha fazla vizyon."Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'nde 7-5'lik dereceyle beşinciliği paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise doğrudan son 16'ya kaldı."Bu takım ikiye bölünmüş durumda; yerli oyuncular ve Amerikalılar. Ben antrenör değilim ama ne istediğimi biliyorum. Zaman gerekecek. Koç Yakup Sekizkök'ü çok iyi tanıyorum. Ataman'ın Galatasaray'daki yardımcısıydı, ben de o zaman oradaydım. On yıldır tanışıyoruz. Bir şey dayatmam ama gelecekte oyuncu transferlerinden ben sorumluyum. Bu yarım sezon için bile bazı fikirlerim var ama önce kulüple konuşup bütçede alan olup olmadığına bakacağız. Fenerbahçe ve Efes'le yarışamayız, Bahçeşehir ve Beşiktaş da az farkla önümüzde. Hedef yine Dörtlü Final, mümkünse BCL şampiyonluğu ve ligde ilk dört.Şimdi BCL seviyesinden bahsediyoruz, ben daha önce Sırbistan ligindeydim. Bu çok düşük bir seviye. Oyuncu bulmak zor, herkes highlight'larda Jordan gibi. Kendi taleplerime bile gülüyordum. Burası bildiğim bir seviye. Galatasaray'ın kesinlikle bir şutöre ihtiyacı var çünkü Will Cummings sakatlandı. Türkiye'de yerli oyuncu kuralı çok önemli; kaliteli yerlisi olan büyük avantaj sağlar."Micov, İstanbul'daki diğer Sırp yöneticilere de katılıyor: Bahçeşehir'de Nemanja Bjelica, Beşiktaş'ta Dušan Alimpijević…"Bunlar Fener ve Efes'in arkasındaki üç kulüp. Sırpların bu pozisyonlarda olması, bilgiye ve uzmanlığa verilen değeri gösteriyor. Bjelica NBA yüzüğü olan, büyük tecrübeye sahip biri. Alimpijević genç, vizyoner, yatırımla orantılı sonuçlar alıyor. Kupalar da gelecektir. Milli takım daveti de bunun göstergesi. Süreklilik çok önemli."Galatasaray'daki görevi kabul ederek Metalac'taki işini de fiilen sonlandıran Micov, tüm kulüpleri bilgilendirdiğini söylüyor:"Önce Metalac'ı, sonra Partizan'daki tüm yöneticileri aradım. Herkes sevindi, başarı diledi. Umarım iki kulüp arasındaki iş birliği devam eder. Metalac'ta Partizan'dan üç genç var, iyi gelişiyorlar. Dakika alıyorlar. 18-19 yaşındalar, hatalar yapmaları normal. Biz kulübü yeniden organize etmeye, borçları kapatmaya çalıştık. İyi bir iş yaptığımı düşünüyorum ve Metalac'ı sağlam ellerde bırakıyorum."