Sergen Yalçın, Fransız stoperi istiyor!

Devre arası transfer döneminde stoper transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi.
Sözcü'nün haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın, Brighton forması giyen stoper Oliver Boscagli ile ilgileniyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki sol ayaklı stoper için İngiliz kulüp Brighton'la temasa geçecek.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Boscagli için Brighton'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklif sunacak olan Beşiktaş, Fransız savunmacının istediği yıllık maaşı vermeye de hazır.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta 412 dakika forma giyen Fransız stoper, 1 gollük performans sergiledi.
Sözcü'nün haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın, Brighton forması giyen stoper Oliver Boscagli ile ilgileniyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki sol ayaklı stoper için İngiliz kulüp Brighton'la temasa geçecek.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Boscagli için Brighton'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklif sunacak olan Beşiktaş, Fransız savunmacının istediği yıllık maaşı vermeye de hazır.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta 412 dakika forma giyen Fransız stoper, 1 gollük performans sergiledi.