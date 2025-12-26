26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Sergen Yalçın, Fransız stoperi istiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Brighton forması giyen Oliver Boscagli'nin transfer edilmesini istiyor. Siyah beyazlılar, Fransız stoperin transferi için satın alma opsiyonlu teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 26 Aralık 2025 11:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın, Fransız stoperi istiyor!
Devre arası transfer döneminde stoper transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi.

Sözcü'nün haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın, Brighton forması giyen stoper Oliver Boscagli ile ilgileniyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF

Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki sol ayaklı stoper için İngiliz kulüp Brighton'la temasa geçecek.

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Boscagli için Brighton'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklif sunacak olan Beşiktaş, Fransız savunmacının istediği yıllık maaşı vermeye de hazır.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon İngiliz ekibinde 6 maçta 412 dakika forma giyen Fransız stoper, 1 gollük performans sergiledi. 

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
