TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta mücadelesi 27 Aralık Cumartesi günü start alacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, grupta 27 Aralık Cumartesi ve 28 Aralık Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:
 

27 Aralık Cumartesi:

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)


28 Aralık Pazar:

13.00 Kepezspor-Batman Petrolspor (Kepez Hasan Doğan)

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Erbaa İlçe)

13.00 İskenderunspor-MKE Ankaragücü (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Seza Çimento Elazığspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Altınordu (İnegöl İlçe)

15.00 Muğlaspor-GMG Kastamonuspor (Muğla Atatürk)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Karaman FK (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)


Bilgliendirme: Adana 01 FK, haftayı bay geçecek.

