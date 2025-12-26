TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, grupta 27 Aralık Cumartesi ve 28 Aralık Pazar günü oynanacak maçların programı şöyle:
27 Aralık Cumartesi:
14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
28 Aralık Pazar:
13.00 Kepezspor-Batman Petrolspor (Kepez Hasan Doğan)
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Erbaa İlçe)
13.00 İskenderunspor-MKE Ankaragücü (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Seza Çimento Elazığspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Altınordu (İnegöl İlçe)
15.00 Muğlaspor-GMG Kastamonuspor (Muğla Atatürk)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Karaman FK (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Bucaspor 1928-Karacabey Belediyespor (Yeni Buca)
Bilgliendirme: Adana 01 FK, haftayı bay geçecek.