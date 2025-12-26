Trabzonspor'a müjde: Folcarelli

Trabzonspor'un Fransız orta sahası Tim Folcarelli'den güzel haberler geldi.



Sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanan Folcarelli, 3-3 sona eren Beşiktaş derbisinin 70'inci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.



5 OCAK'TA SAHADA OLACAK

Ankara oynanan ve 4-3 kaybedilen Gençlerbirliği maçında eksikliği çokça hissedilen Fransız orta sahanın 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçına yetişmesi bekleniyor.Tatilde olmasına karşın bireysel çalışmalarına devam eden Folcarelli'nin iyi durumda olduğu ve derbi karşılaşmasında sahada olacağı ifade edildi.Bu sezon 15 Süper Lig maçında forma giyen Folcarelli, 3 asist yaptı.26 yaşındaki Fransız orta saha 2025 yılının ara transfer döneminde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Ajaccio takımından transfer edilmişti. Folcarelli'nin Trabzonspor ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. (Karadeniz Gazetesi)