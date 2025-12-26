26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Trabzonspor'a müjde: Folcarelli

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Tim Folcarelli'nin, 5 Ocak'taki Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Fransız orta sahası Tim Folcarelli'den güzel haberler geldi.

Sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanan Folcarelli, 3-3 sona eren Beşiktaş derbisinin 70'inci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

5 OCAK'TA SAHADA OLACAK



Ankara oynanan ve 4-3 kaybedilen Gençlerbirliği maçında eksikliği çokça hissedilen Fransız orta sahanın 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçına yetişmesi bekleniyor.

Tatilde olmasına karşın bireysel çalışmalarına devam eden Folcarelli'nin iyi durumda olduğu ve derbi karşılaşmasında sahada olacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 15 Süper Lig maçında forma giyen Folcarelli, 3 asist yaptı.

26 yaşındaki Fransız orta saha 2025 yılının ara transfer döneminde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın Ajaccio takımından transfer edilmişti. Folcarelli'nin Trabzonspor ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. (Karadeniz Gazetesi)



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
