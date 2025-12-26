Beşiktaş'tan Amir Richardson hamlesi!

Beşiktaş, Fiorentina forması giyen orta saha Amir Richardson ile ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar, İtalyan ekibiyle iletişime geçti.

calendar 26 Aralık 2025 08:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş yönetiminin Fiorentina'da forma giyen Amir Richardson'la ilgilendiği ileri sürüldü. Siyah- beyazlıların, babası ABD'li eski NBA oyuncusu Micheal Ray Richardson olan Faslı futbolcunun durumu hakkında bilgi almak için Serie A temsilcisi ile iletişimi geçtiği aktarıldı.

Yüksek temposu ile dikkat çeken ve modern oyun stiline sahip olan Faslı oyuncu, siyah-beyazlıların orta sahadaki eksikliğini kapatacak özellikleri taşıyor.

Serie A'da sıkıntılı günler geçiren ve mali dengeyi yeniden sağlamak isteyen Mor Menekşeler, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Amir Richardson kulübe önemli gelir getirecek oyuncular arasında yer alıyor.

9 MİLYON EURO BONSERVİS


Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in altyapısında yetişen ve sırasıyla Le Havre ve Reims'te de forma giyen Amir Richardson, 2024 yaz transfer döneminde 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 2'si Serie A, 2'si de Konferans Ligi olmak üzere toplam 4 maçta 200 dakika süre aldı. 

