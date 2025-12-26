26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Galatasaray'a Osimhen'den dev gelir!

Galatasaray özel olarak hazırladığı ve 10 bin liraya satışa sunduğu 'Solo Il Osimhen' kutusundan 60 bin adet satarak 600 milyon lirayı (yaklaşık 12 milyon euro) kasasına koydu.

calendar 26 Aralık 2025 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Osimhen'den dev gelir!
Galatasaray'ın, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Sarı-Kırmızılı kariyerine özel olarak tasarlanan ve içinde Osimhen'in özel tasarım forması ve maskesi bulunan "Galatasaray Solo Il Osimhen Box" adlı kutudan elde ettiği gelir dikkatleri çekti.

Sarı-Kırmızılılar, 10 bin liraya satışa sunulan ve 60 bin adet satılan kutudan şu ana kadar 600 milyon tl (yaklaşık 12 milyon euro) kazandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu rakamı 100 bin adete çıkarmak istediklerini söyledi.

Özbek ayrıca, Sane için de bir paket hazırladıklarını dile getirdi.  

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
