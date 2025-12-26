26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Muğlaspor'dan maça gelen taraftara tarhana çorbası ikramı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ile birlikte yürütülen organizasyonda, Muğlaspor-Kastamonuspor maçına gelen taraftarlara ücretsiz çorba dağıtılacak.

calendar 26 Aralık 2025 11:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'dan maça gelen taraftara tarhana çorbası ikramı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'ta liderlik yarışı veren Muğlaspor, 28 Aralık Pazar günü iç sahada Kastamonuspor'la oynanacak ilk yarının son maçında taraftarlara ücretsiz tarhana çorbası dağıtacak.

Yılın ve devrenin son maçında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) iş birliğiyle yapılacak organizasyonda kentin yerel lezzetlerinden Muğla Göce Tarhanası taraftarlara ikram edilecek. Karşılaşmada doğu tribün biletleri de sponsor desteğiyle ücretsiz olacak. Maraton tribünde ise biletler 48 TL'den satılacak.

Yeşil-beyazlı kulüp, "Soğuk maç gününde içinizi ısıtan ikram" başlığıyla şu açıklamayı yayınladı:

"Muğlasporumuzun, GMG Kastamonuspor ile oynayacağı yılın ve ligin ilk devresinin son karşılaşması öncesinde, soğuk maç gününde taraftarlarımızın içini ısıtacak Muğla Göce Tarhanası ikramı gerçekleştirilecektir. 28 Aralık Pazar günü saat 15.00'te Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, stadyum çevresinde taraftarlarımıza tarhana ikramında bulunulacaktır. Kulübümüz ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) iş birliğiyle yapılacak organizasyonda Muğla'nın yerel lezzetlerinden Muğla Göce Tarhanası taraftarlarımıza ikram edilecek. Yılın ve ligin ilk devresinin bu son maçında, yeşil-beyaz sevdamıza güç vermek ve tribünleri birlikte doldurmak için tüm taraftarlarımızı maç öncesinden itibaren stadyumumuza davet ediyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.