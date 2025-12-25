Joao Neves için Manchester United açıklaması!

Manchester United'ın eski yıldızlarından Luis Nani, Paris Saint-Germain forması giyen Joao Neves'in İngiliz ekibi için harika bir transfer olacağını söyledi.

calendar 25 Aralık 2025 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'ın eski oyuncusu Luis Nani, eski kulübüne transfer tavsiyesi tavsiyesinde bulundu.

Nani, Paris Saint-Germain forması giyen Joao Neves'in İngiliz ekibi için harika bir transfer olacağını söyledi.

Luis Nani, "Joao Neves, koşuyor, inanılmaz bir enerjiye ve çok yönlü bir yeteneğe sahip. Gol atabilir ve sahada her şeye yapabilir. Çok zeki bir futbolcu ve bence her takıma uyum sağlayabilir." dedi.


Manchester United, 21 yaşındaki Portekizli Neves ile Benfica'dan Paris Saint-Germain'e transfer olduğu geçen yıl da ilgilenmiş ancak Neves, PSG'ye imza atmıştı.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Joao Neves, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

