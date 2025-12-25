Joao Neves için Manchester United açıklaması!

✨Luis Nani: "Joao Neves, Manchester United için harika bir transfer olur." pic.twitter.com/pjSAKuXcNk



— Sporx (@sporx) December 25, 2025

Manchester United'ın eski oyuncusu Luis Nani, eski kulübüne transfer tavsiyesi tavsiyesinde bulundu.Nani, Paris Saint-Germain forması giyen Joao Neves'in İngiliz ekibi için harika bir transfer olacağını söyledi.Luis Nani,dedi.Manchester United, 21 yaşındaki Portekizli Neves ile Benfica'dan Paris Saint-Germain'e transfer olduğu geçen yıl da ilgilenmiş ancak Neves, PSG'ye imza atmıştı.Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Joao Neves, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.