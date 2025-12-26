26 Aralık
Süper Lig'in ilk yarısında en istikrarlı futbolcular

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk 17 haftasında 40 futbolcu tüm maçlarda forma giyerken, 21'i her karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

calendar 26 Aralık 2025 12:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısında 40 futbolcu, istikrarlı performansıyla ön plana çıktı.

Anadolu Ajansının, Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünün sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde en istikrarlı futbolculara yer verildi.

Ligin ilk 17 haftalık periyodunda 18 takımda toplam 475 futbolcu forma giydi. Bu oyunculardan 40'ı 17 maçın tamamında mücadele etti.


Samsunspor'dan 6, Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor'dan 4'er, Kasımpaşa, ikas Eyüpspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan 3'er, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nden 2'şer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir'den ise birer futbolcu tüm maçlarda süre buldu.

Zecorner Kayserispor'dan hiçbir oyuncu 17 maçın tamamında forma giymedi.

- Maç kaçırmayanlar

Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde maç kaçırmayan futbolcular şöyle:

Samsunspor: Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Carlo Holse, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Marius Mouandilmadji

Göztepe: Heliton, Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Amin Cherni

TÜMOSAN Konyaspor: Guilherme, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Melih İbrahimoğlu

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Nicholas Opoku, Mamadou Fall

ikas Eyüpspor: Robin Yalçın, Serdar Gürler, Prince Ampem

Galatasaray: Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, Gabriel Sara

Çaykur Rizespor: Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Casper Hojer

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya

Hesap.com Antalyaspor: Kenneth Paal, Bünyamin Balcı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima

Gençlerbirliği: Dimitrios Goutas, Zan Zuzek

Beşiktaş: Tammy Abraham

Fenerbahçe: Anderson Talisca

Trabzonspor: Oleksandr Zubkov

Gaziantep FK: Kacper Kozlowski

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic

RAMS Başakşehir: Eldor Shomurodov

- 21 futbolcu tüm maçlarda 11'de

İlk bölümde maç kaçırmayan 40 futbolcudan 21'i tüm müsabakalara ilk 11'de başladı.

Bu oyunculardan Heliton, Mateusz Lis, Andreas Gianniotis, Nicholas Opoku, Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Ertuğrul Taşkıran, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın ve Aleksandar Jovanovic tüm maçlarda 90'ar dakika süre aldı.

Guilherme, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Nuno Lima, Amin Cherni, Abdülkerim Bardakcı, Eldor Shomurodov, Kacper Kozlowski ve Casper Hojer tüm müsabakaların başlangıç kadrosunda sahaya çıktı.

 

