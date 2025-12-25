Konrad Laimer, yeni sözleşme bekliyor!

Bayern Münih forması giyen Konrad Laimer, Alman ekibinde kalmaya sıcak baktığını ve yeni sözleşmeye açık olduğunu söyledi.

Bayern Münih forması giyen Konrad Laimer, geleceğine dair konuştu.

Alman ekibi ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Laimer, Bayern Münih'te kalmaya ve yeni sözleşmeye açık olduğunu söyledi.

Konrad Laimer, "Tabii ki geleceğin ne getireceğini düşünüyorum. Burada çok rahatım. Her şeye açığım ve rahatım. Burada olmak harika." dedi.

Bayern Münih forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

