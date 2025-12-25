Oscar Bobb, Manchester City'den ayrılabilir

Manchester City'de forma giyen Oscar Bobb'un, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı değerlendirdiği öğrenildi.

calendar 25 Aralık 2025 16:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Oscar Bobb, Manchester City'den ayrılabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City forması giyen Oscar Bobb'un, ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. 
 
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Bournemouth'tan Semenyo transferinin tamamlanması durumunda genç futbolcunun ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendireceği öğrenildi.
 
Bobb'a yönelik ilginin arttığı belirtilirken, birçok kulübün oyuncu için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.
 
Bu kulüpler arasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yer aldığı ve Dortmund'un son haftalarda Bobb için temaslarda bulunduğu kaydedildi.
 
Manchester City'nin transfer planlamasına bağlı olarak Oscar Bobb'un geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
 
Genç oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.