Oscar Bobb, Manchester City'den ayrılabilir

Manchester City forması giyen Oscar Bobb'un, ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Bournemouth'tan Semenyo transferinin tamamlanması durumunda genç futbolcunun ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendireceği öğrenildi.

Bobb'a yönelik ilginin arttığı belirtilirken, birçok kulübün oyuncu için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Bu kulüpler arasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un da yer aldığı ve Dortmund'un son haftalarda Bobb için temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Manchester City'nin transfer planlamasına bağlı olarak Oscar Bobb'un geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

Genç oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.