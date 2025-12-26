26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Curry'den Cooper Flagg'e övgü: "Ligin geleceği emin ellerde"

Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry, Noel Günü'nde Dallas Mavericks ile oynanan karşılaşmanın ardından, çaylak oyuncu Cooper Flagg için övgü dolu sözler sarf etti.

calendar 26 Aralık 2025 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry'den Cooper Flagg'e övgü: 'Ligin geleceği emin ellerde'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry, Noel Günü'nde Dallas Mavericks ile oynanan karşılaşmanın ardından, çaylak oyuncu Cooper Flagg için övgü dolu sözler sarf etti.

Büyük sahnedeki duruşuyla dikkat çeken Flagg, Curry'nin takdirini kazandı.

Her ne kadar Victor Wembanyama karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olsa da, Cooper Flagg Noel Günü sahnesinden NBA'in en büyük yıldızlarından birinin saygısını kazanarak ayrıldı. Maç sonrası konuşan Curry, genç oyuncunun bu denli erken yaşta baskıyla başa çıkabilmesinin nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı.


"Gerçek bir basketbolcu. Bir savaşçı," diyen Curry sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahadaki duruşuna bakınca ne kadar genç olduğunu unutuyorsunuz. İlk yılında bu deneyimi yaşaması ve spot ışıklarının nasıl hissettirdiğini öğrenmesi çok değerli. Ligin geleceği emin ellerde."

Luka Dončić takasının ardından zor bir sezon geçiren Dallas Mavericks, maça 12 galibiyet – 19 mağlubiyetlik bir dereceyle çıkmıştı. Anthony Davis'in sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Mavericks, hücumda büyük ölçüde Flagg'e yaslandı.

Genç yıldız, kariyerindeki ilk Noel Günü maçında baskı altında ezilmedi. Flagg, 27 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performans sergilerken, %61.9 saha içi isabeti ve üç sayı çizgisinin gerisinden %33.3 isabet oranı yakaladı. Savunmada da fiziksel ve özgüvenli bir oyun ortaya koyan Flagg, playoff atmosferini andıran maç temposuna ayak uydurdu. Sahnenin ağırlığı altında kaybolmak yerine, sorumluluk alarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu performans, Mavericks'e galibiyeti getirmeye yetmedi ve Dallas sahadan 126-116 mağlup ayrıldı. Ancak Flagg, takımını maç boyunca oyunda tutan kıvılcım olurken, Stephen Curry'den aldığı övgüyle birlikte ligin en umut vaat eden genç oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.