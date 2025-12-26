Golden State Warriors'ın süper yıldızı Stephen Curry, Noel Günü'nde Dallas Mavericks ile oynanan karşılaşmanın ardından, çaylak oyuncu Cooper Flagg için övgü dolu sözler sarf etti.Büyük sahnedeki duruşuyla dikkat çeken Flagg, Curry'nin takdirini kazandı.Her ne kadar Victor Wembanyama karşılaşmanın en çok konuşulan ismi olsa da, Cooper Flagg Noel Günü sahnesinden NBA'in en büyük yıldızlarından birinin saygısını kazanarak ayrıldı. Maç sonrası konuşan Curry, genç oyuncunun bu denli erken yaşta baskıyla başa çıkabilmesinin nadir görülen bir durum olduğunu vurguladı.diyen Curry sözlerini şöyle sürdürdü:Luka Dončić takasının ardından zor bir sezon geçiren Dallas Mavericks, maça 12 galibiyet – 19 mağlubiyetlik bir dereceyle çıkmıştı. Anthony Davis'in sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Mavericks, hücumda büyük ölçüde Flagg'e yaslandı.Genç yıldız, kariyerindeki ilk Noel Günü maçında baskı altında ezilmedi. Flagg, 27 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performans sergilerken, %61.9 saha içi isabeti ve üç sayı çizgisinin gerisinden %33.3 isabet oranı yakaladı. Savunmada da fiziksel ve özgüvenli bir oyun ortaya koyan Flagg, playoff atmosferini andıran maç temposuna ayak uydurdu. Sahnenin ağırlığı altında kaybolmak yerine, sorumluluk alarak dikkatleri üzerine çekti.Bu performans, Mavericks'e galibiyeti getirmeye yetmedi ve Dallas sahadan 126-116 mağlup ayrıldı. Ancak Flagg, takımını maç boyunca oyunda tutan kıvılcım olurken, Stephen Curry'den aldığı övgüyle birlikte ligin en umut vaat eden genç oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.