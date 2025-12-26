Başakşehir, ilk devreyi formda kapadı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 7. sırada tamamladı.Turuncu-lacivertli futbol takımı, ligin ilk 17 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi sonucunda hanesine 23 puan yazdırdı.Ligde 8'i iç sahada, 9'u deplasmanda olmak üzere çıktığı 17 maçta 27 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.RAMS Başakşehir'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısında 26 futbolcu forma giydi.Bu oyuncular arasında Süper Lig'deki tüm maçlarda sahaya çıkarak 1497 dakika oyunda kalan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov, turuncu-lacivertli ekibin en istikrarlısı oldu.Shomurodov'u 16 müsabakada forma giyerek 1440 dakika süre alan milli kaleci Muhammed Şengezer ile aynı sayıda karşılaşmada görev yaparak 1350 dakika sahada kalan Jerome Opoku takip etti.Eldor Shomurodov, attığı 12 golle Trendyol Süper Lig'de ilk yarının en skorer oyuncusu oldu.Turuncu-lacivertli takımın sezon başında İtalya ekibi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği 17 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.Ligdeki 10 karşılaşmada birer gol atan Shomurodov, bir mücadelede ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Özbek santrfor, ligin ilk yarısında hiç kart görmeyerek centilmen yapısıyla da ön plana çıktı.Başakşehir'de ligin ilk 17 haftasında Ivan Brnic ve Bertuğ Yıldırım 3'er, Nuno Da Costa ile Abbosbek Fayzullayev 2'şer, Amine Harit, Umut Güneş ve Davie Selke ise birer gole imza attı.İstanbul temsilcisinin 2 golünü ise rakip takım oyuncuları kendi kalesine kaydetti.RAMS Başakşehir'in Süper Lig'in ilk yarısında en "hırçın" futbolcusu Ousseynou Ba oldu.Turuncu-lacivertli ekibin oyuncuları, ilk 17 haftada 3 kez kırmızı, 36 defa da sarı kartla cezalandırıldı.Senegalli stoper Ba, ilk devrede çıktığı 10 maçta 1 kırmızı, 4 de sarı kart görerek en "hırçın" futbolcu olarak öne çıktı.Başakşehir'de kırmızı kartla cezalandırılan diğer futbolcular ise Festy Ebosele ile Davie Selke oldu.Jeremy Opoku 4, Miguel Crespo 3, Abbosbek Fayzullayev, Olivier Kemen, Nuno Da Costa, Berat Özdemir, Ebosele, Deniz Türüç, Amine Harit, Ömer Ali Şahiner, Jakub Kaluzinski ve Leo Duarte 2'şer, Yusuf Sarı, Christopher Operi, Umut Güneş, Onur Bulut ve Onur Ergün ise birer sarı kart gördü.RAMS Başakşehir'de Süper Lig'in ilk yarısında 2 teknik direktör görev yaptı.UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda eden ve adını grup aşamasına yazdıramayarak hayal kırıklığı yaşatan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı ilk 2 maçın ardından Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.Trendyol Süper Lig'deki 3. müsabakasına futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaiuoli yönetiminde çıkan Başakşehir, bu karşılaşmanın ardından teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getirdi.Bu sezon Atan döneminde 2 kez berabere kalan RAMS Başakşehir, Şahin yönetiminde ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.