26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-086'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-287'

Brianna Fraser, Beşiktaş BOA'ya transfer oldu

ABD asıllı Azerbaycanlı basketbolcu Brianna Fraser, Beşiktaş BOA'ya transfer oldu

calendar 26 Aralık 2025 18:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Brianna Fraser, Beşiktaş BOA'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı basketbolcu Brianna Fraser'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sezon ise OGM Ormanspor formalarını giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandı.

Beşiktaş yeni oyuncusu için yayımladığı mesajında "Brianna Fraser'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fraser, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
