90. Büyük Atatürk Koşusu, 28 Aralık Pazar günü Ankara'da yapılacak

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ahmet Karadağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu'nun, Cumhuriyet değerlerinin spor aracılığıyla gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.Büyük Atatürk Koşusu'nun 90 yıldır aralıksız düzenlendiğine dikkati çeken Karadağ, organizasyonun dünyanın en köklü yol koşuları arasında yer aldığını belirterek,ifadelerini kullandı.Türkiye Atletizm Federasyonu olarak atletizmi yalnızca bir spor dalı değil, bir yaşam kültürü olarak gördüklerini anlatan Karadağ, şunları kaydetti:Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.Yarışmayı 1936'da ilk Galip Darılmaz kazanırken 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda da Lale Öztürk birinci geldi.90. Büyük Atatürk Koşusu'nun startı ,28 Aralık Pazar günü saat 11.00'de verilecek. Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayacak yarış, Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek.