26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
M. United-Newcastle
23:00
Angola-Zimbabve
15:30
Mısır-Güney Afrika
18:00
Zambia-Komor Adl.
20:30
Fas-Mali
23:00
Genk-Club Brugge
15:30
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
Leicester City-Watford
18:00

Jayden Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına cevap!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi sonrası kendisiyle ilgili paylaşımlara verdiği yanıtla dikkat çekti.

calendar 26 Aralık 2025 14:27 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 14:31
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 90+1. dakikada Vaclav Cerny'nin attığı golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. 

Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin Beşiktaş derbisinde Cerny'nin galibiyet golü öncesinde yediği çalım Beşiktaş taraftarları arasında gündem oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Cerny'nin Oostwerwolde'ye attığı çalımın video ve fotoğraflarını sık sık paylaştı.



"BEŞİKTAŞ 5. SIRADA"

Fenerbahçeli futbolcu kendi için yapılan 'Kayıp aranıyor' afişinin altına "Beşiktaş 29 puanla 5. sırada" yorumunda bulundu.



TAKIMIN EN HIRÇIN FUTBOLCUSU

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en 'hırçın' futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu. Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
