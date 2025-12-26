Jayden Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına cevap!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 90+1. dakikada Vaclav Cerny'nin attığı golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.



Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin Beşiktaş derbisinde Cerny'nin galibiyet golü öncesinde yediği çalım Beşiktaş taraftarları arasında gündem oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Cerny'nin Oostwerwolde'ye attığı çalımın video ve fotoğraflarını sık sık paylaştı.





"BEŞİKTAŞ 5. SIRADA"



Fenerbahçeli futbolcu kendi için yapılan 'Kayıp aranıyor' afişinin altına "Beşiktaş 29 puanla 5. sırada" yorumunda bulundu.









TAKIMIN EN HIRÇIN FUTBOLCUSU



Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en 'hırçın' futbolcusu, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde oldu. Takımda tek kırmızı kart gören isim olan Jayden Oosterwolde, aynı zamanda 4 kez de sarı kartla cezalandırılırken bu sezon takımını lig maçlarında 2 kez yalnız bıraktı.



