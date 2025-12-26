Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor.
Brezilya'dan Guilherme Frossard'ın haberine göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başladı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun süredir Atletico Mineiro'nun "hayal transferi" olduğu belirtilirken, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 24 maça çıkan Fred, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Brezilya basını duyurdu: Fred'e yakın yakip!
Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başlarken, yıldız oyuncunun transfere sıcak baktığı öne sürüldü.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş için anlaştı iddiası!
-
9
Göztepe'ye Premier Lig'den transfer!
-
8
Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı!
-
7
Enes Ünal için transfer iddiası! Geri dönüyor!
-
6
Fenerbahçe'den İtalya çıkarması: Davide Frattesi
-
5
Fenerbahçe'ye kötü haber: Leon Goretzka
-
4
Samsunspor'dan Musaba için Galatasaray açıklaması
-
3
Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 29 şüpheliye gözaltı kararı
-
2
Erden Timur hakkındaki iddialar
-
1
Alanyaspor'un Maestro için Fenerbahçe'den istediği para
- 16:14 Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango!
- 16:12 İspanya'da Marcao'ya ağır ceza!
- 16:11 Yüksel Yıldırım, Musaba transferine son noktayı koydu!
- 16:11 Panathinaikos'ta salgın, 8 oyuncu hasta
- 15:34 Brezilya basını duyurdu: Fred'e yakın yakip!
- 15:27 90. Büyük Atatürk Koşusu, 28 Aralık Pazar günü Ankara'da yapılacak
- 15:23 Tottenham'dan devre arasında 150 milyon sterlin transfer bütçesi
- 15:19 Marcelo'dan Lionel Messi itirafı!
- 15:18 Real Madrid'den Alaba için karar!
- 15:13 Van Basten'den Lamine Yamal övgüsü!
- 15:06 Real Madrid'de stoper transferinde yeni rota!
- 14:59 Manchester City'de disiplin, Noel arası da tanımıyor
- 14:41 Ruben Amorim'den Mainoo'nun kiralık ayrılığına izin yok!
- 14:33 Beşiktaş'tan transfer iddiasına resmi yanıt
- 14:27 Jayden Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına cevap!
- 13:48 Samsunspor'dan 5 futbolcu için sakatlık açıklaması
- 13:46 Judo Süper Lig'de kadın ve erkeklerde müsabakalar Ankara'da yapılacak
- 13:45 Karşıyaka, Beşiktaş'tan istiyor!
- 13:40 İşte Trabzonspor'da ilk devrenin rakamları!
- 13:35 Bahis soruşturmasında İzmir'den 2 futbolcuya daha gözaltı kararı
- 13:11 Onuachu: "En güzel an kupa kazanmak"
- 12:45 Trabzonspor'a Süper Lig'den golcü!
- 12:34 Curry'den Cooper Flagg'e övgü: "Ligin geleceği emin ellerde"
- 12:33 Süper Lig'in ilk yarısında en istikrarlı futbolcular
- 12:32 Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplanacak
- 12:32 Cam Johnson 4–6 hafta sahalardan uzak kalacak
- 12:31 Butler'dan Green-Kerr gerilimine yorum: "Biraz hoşuma gitti"
- 12:27 Anthony Davis'e kasık sakatlığı şoku
- 12:26 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
- 12:26 SGA, Spurs'e karşı 0-3'lük tabloyu küçümsemedi: "Bizden daha iyiler"
- 12:21 16 yaşında Avrupa şampiyonu olan milli boksörün gözü yükseklerde
- 12:21 Başakşehir, ilk devreyi formda kapadı
- 12:15 Süper Lig'de ilk yarının gol raporu!
- 12:14 Jaleen Smith'in oyununa Obradovic etkisi
- 12:09 Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek
- 12:06 Süper Lig'de ilk yarı "26,84" yaş ortalamasıyla oynandı
- 12:02 İşte basketbolda haftanın programı!
- 12:01 Gaziantep FK'de yabancı oyuncular ön plana çıktı
- 11:59 Beton zeminde ulaşılan bir şampiyonluk hikayesi; "Bozkırın Sultanları"
- 11:55 Aliağa Futbol'da Kurtan'a yeni görev
- 11:51 Vladimir Micov: "Galatasaray ile NBA Europe projesinin parçası olmaya geldim"
- 11:49 Belinay, parktakileri görüp başladığı sporda Türkiye 3'üncüsü oldu
- 11:49 Sergen Yalçın, Fransız stoperi istiyor!
- 11:48 Marco Asensio'ya talip: Fenerbahçe'nin istediği bonservis!
- 11:42 Göztepe'ye Brezilyalı stoper!
- 11:41 Muğlaspor'dan maça gelen taraftara tarhana çorbası ikramı
- 11:33 Süper Lig'in ilk yarısında kaleler 11 kez şaştı
- 11:32 Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha
- 11:20 Göztepe'ye Premier Lig'den transfer!
- 11:16 Trabzonspor'a müjde: Folcarelli
- 11:10 Konyaspor Guilherme'nin alternatifini buldu!
- 11:07 TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın programı
- 11:06 Antalyaspor'da transfere 6'ncı engel!
- 10:57 Galatasaray'da Torreira için transfer kararı!
- 10:56 Alanyaspor'un Maestro için Fenerbahçe'den istediği para
- 10:45 Fenerbahçe'de sol stoper operasyonu: Diego Leite
- 10:42 Tek gözle yazılan destan: Georgi Minoungou
- 10:39 Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan iki talip!
- 10:33 Alperen double-double yaptı, Rockets Noel maçında Lakers'ı farklı geçti
- 10:30 Bursaspor devre arası çalışmalarına başladı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
İspanya'da Marcao'ya ağır ceza!
Tottenham'dan devre arasında 150 milyon sterlin transfer bütçesi
Real Madrid'den Alaba için karar!
Van Basten'den Lamine Yamal övgüsü!
Real Madrid'de stoper transferinde yeni rota!
Manchester City'de disiplin, Noel arası da tanımıyor
Ruben Amorim'den Mainoo'nun kiralık ayrılığına izin yok!
Real Madrid'in büyük planı: Vinicius yerine Haaland
Enes Ünal için transfer iddiası! Geri dönüyor!
Masuaku'dan ayrılık kararı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9