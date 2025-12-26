26 Aralık
Brezilya basını duyurdu: Fred'e yakın yakip!

Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başlarken, yıldız oyuncunun transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

calendar 26 Aralık 2025 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor.

Brezilya'dan Guilherme Frossard'ın haberine göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başladı. 

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun süredir Atletico Mineiro'nun "hayal transferi" olduğu belirtilirken, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 24 maça çıkan Fred, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

