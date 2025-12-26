Brezilya basını duyurdu: Fred'e yakın yakip!

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, orta sahasını güçlendirmek adına önemli bir hamleye hazırlanıyor.



Brezilya'dan Guilherme Frossard'ın haberine göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred için temaslara başladı.



32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun süredir Atletico Mineiro'nun "hayal transferi" olduğu belirtilirken, Fred'in de yeniden Atletico Mineiro formasını giymeye sıcak baktığı ifade edildi.



Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir zeminde ilerlediği öğrenilirken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.



PERFORMANSI



Bu sezon sarı lacivertli formayla 24 maça çıkan Fred, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.



