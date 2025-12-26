26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Judo Süper Lig'de kadın ve erkeklerde müsabakalar Ankara'da yapılacak

26-28 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen organizasyona ülkenin çeşitli bölgelerinden takımlar katılım gösterecek.

calendar 26 Aralık 2025 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Judo Süper Lig'de kadın ve erkeklerde müsabakalar Ankara'da yapılacak
Spor Toto Judo Süper Lig'de kadın ve erkek müsabakaları Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Spor Toto Süper Lig erkek ve kadın karşılaşmaları, federasyonun Ankara tesislerinde yapılacak.

Kadınlarda müsabakalar 26 Aralık Cuma günü başlarken, organizasyon 28 Aralık Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig müsabakalarında takımlar 5'er sıklette tatamiye çıkacak. Karşılaşmalar sonunda ligde ilk 4 sırayı alan kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Kadın ve erkeklerde son sıraya kalan toplam 4 takım ise bir alt lige düşecek

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
