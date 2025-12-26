26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Süper Lig'de ilk yarının gol raporu!

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünde 398 gol kaydedildi.

calendar 26 Aralık 2025 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de ilk yarının gol raporu!
Trendyol Süper Lig'in geride kalan 17 haftalık bölümünde futbolseverler 398 gole şahitlik etti.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, atılan goller değerlendirildi.

Oynanan karşılaşmalarda takımlar, oyuncuların kendi ağlarına gönderdikleri dahil, toplam 398 gol atarken, maç başına 1,3 gol ortalaması yakalandı.


İlk bölümde futbolcuların takımları adına attığı 398 golün 303'ü yabancı, 84'ü ise yerli oyunculardan geldi. Süper Lig'de geride kalan bölümde 117 yabancı, 43 yerli oyuncu gol sevinci yaşadı.

- 398 gol atıldı

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada takımlar 398 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk bölümünde lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, 39'ar golle rakip fileleri en çok havalandıran ekipler oldu.

Trabzonspor 33, Beşiktaş 30, Başakşehir 27, Gaziantep FK 24, Samsunspor 22, Göztepe, Gençlerbirliği ve Konyaspor 21, Çaykur Rizespor 20, Corendon Alanyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor 16, Kocaelispor 15, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük ise 14 kez gol üretti.

Süper Lig'de ilk 17 haftada en az gol sevinci yaşayan ekip ise 10 golle Eyüpspor oldu.

- Yabancılar ön plana çıktı

Süper Lig'de gol yollarında yabancı oyuncular yerlilere göre ön plana çıktı.

Geride kalan 17 haftada 160 oyuncu gol sevinci yaşarken, bunların büyük bölümü yabancılardan oluştu.

Ligde 117 yabancı, 43 ise yerli oyuncu gol sevinci yaşadı, yabancılar 303, yerliler ise 84 gol kaydetti.

- Krallıkta ilk 10'da 9 yabancı

Gol krallığı yarışının ilk 10 sırasında 9 yabancı oyuncu yer aldı.

İlk bölümü RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov 12 golle zirvede tamamlarken, onu Trabzonspor'dan Paul Onuachu 11 golle takip etti.

Fenerbahçeli Anderson Talisca ve Galatasaraylı Mauro Icardi 9'ar gol kaydederken, Trabzonspor'dan Felipe Augusto, Fenerbahçe'den Marco Asensio ve Konyaspor'dan Umut Nayir 8'er kez fileleri sarstı.

Listede son 3 ismi ise 7'şer golle Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Beşiktaş'tan Tammy Abraham ve Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri oluşturdu.

İlk 10 isim arasında Türk oyuncu olarak tek isim ise Konyaspor formasıyla 8 gol üreten Umut Nayir oldu.

- Türk golcüler

Süper Lig'de geride bıraktığımız bölümde Türk futbolcular arasında gol krallığı sıralamasında ilk 5 isim ise şunlar oldu:

1- Umut Nayir: 8 (Konyaspor)

2- Tayfur Bingöl: 5 (Kocaelispor)

3- Barış Alper Yılmaz: 4 (Galatasaray)

4- Cengiz Ünder: 4 (Beşiktaş)

5- Oğulcan Ülgün: 4 (Gençlerbirliği)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
