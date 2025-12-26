Real Madrid'den Alaba için karar!

Real Madrid, yıldız stoperinin geleceği hakkında çarpıcı bir karar aldı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, David Alaba ile sözleşme yenilmeyecek. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız ile yolların ayrılacağı kaydedildi.



2021 yaz ayından beri takımda olan Avusturyalı yıldız, bu sezon sadece 145 dakika süre aldı.



Real Madrid döneminde sık sık sakatlıkları nedeniyle maç kaçıran yıldız savunmacı, Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer olmuştu.