Real Madrid'den Alaba için karar!

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki David Alaba ile yollarını ayıracak.

calendar 26 Aralık 2025 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Alaba için karar!
Real Madrid, yıldız stoperinin geleceği hakkında çarpıcı bir karar aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Madrid, David Alaba ile sözleşme yenilmeyecek. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

2021 yaz ayından beri takımda olan Avusturyalı yıldız, bu sezon sadece 145 dakika süre aldı.

Real Madrid döneminde sık sık sakatlıkları nedeniyle maç kaçıran yıldız savunmacı, Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer olmuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
