Galatasaray'da Torreira için transfer kararı!

Galatasaray'da ismi her transfer döneminde Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira ile ilgili karar verildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki dinamosunun yuvada kalacağı öğrenildi.
İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı futbolcu için 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Torreira'yı herhangi bir bedel karşılığında satmayı düşünmediği belirtildi. Bu kararın oyuncunun menajerine de iletildiği ifade edildi.
BU SEZON TORREIRA
Daha önce de Boca Juniors ile adı geçen Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
