26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Galatasaray'da Torreira için transfer kararı!

Galatasaray, Boca Juniors'ın ilgisine rağmen Lucas Torreira'yı satmama kararı aldı ve bu durumu oyuncunun menajerine iletti.

calendar 26 Aralık 2025 10:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Torreira için transfer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da ismi her transfer döneminde Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira ile ilgili karar verildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 29 yaşındaki dinamosunun yuvada kalacağı öğrenildi.

İspanyol ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Boca Juniors, Uruguaylı futbolcu için 12 milyon dolarlık bir teklifi gündemine aldı. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin, Torreira'yı herhangi bir bedel karşılığında satmayı düşünmediği belirtildi. Bu kararın oyuncunun menajerine de iletildiği ifade edildi.


BU SEZON TORREIRA

Daha önce de Boca Juniors ile adı geçen Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta görev aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.