Galatasaray'da 3 ismin döneceği maç belli oldu!

Galatasaray son dönemde faydalanamadığı sakat ve cezalı futbolcularına Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor maçıyla kavuşuyor. Sarı-kırmızılılarda 3 isim 5 Ocak'ta oynanacak karşılaşmada sahada olabilecek.
Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da sakatlıkları sona eren Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo ile bahis cezası biten Eren Elmalı, Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
Okan Buruk'un 3 futbolcuyu da Trabzonspor mücadelesinde sahaya sürmeyi planladığı aktarıldı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı finali, 5 Ocak Pazartesi Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.
