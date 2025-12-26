Antalyaspor'da transfere 6'ncı engel!

Süper Lig'de küme düşme hattına kadar yanaşan ve gözlerini transfer sezonuna çeviren Antalyaspor'un FIFA'daki dosyaları dikkat çekiyor.
3 aydır transfer tahtası kapalı olan Kırmızı-Beyazlıların FIFA'daki dosyaları artmaya devam ediyor. 4 ya da 5 transferin hedeflendiği Antalyaspor'da bunu engelleyen dosya sayısı 6'ya ulaştı. 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026'da sona erecek transfer sezonunda söz konusu dosyaların kapatılamaması halinde Kırmızı-Beyazlılar kadrosuna yeni bir ismi katamayacak.
2.5 MİLYON EURO ÖDEME GEREKİYOR
15 Eylül'de kapanan transfer tahtasıyla ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Başkan Rıza Perçin, sorunu aşmak için gereken bütçeyi de duyurmuştu. Perçin, FIFA'da 5 dosyanın bulunduğu dönemde, "2.5 milyon Euro'ya yakın bir ödeme gerekiyor. Biz transferi açarız" sözlerini kullanmıştı. (Lider Gazete)
