26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Antalyaspor'da transfere 6'ncı engel!

Antalyaspor'un FIFA'daki dosya sayısı 6'ya yükselirken, transfer tahtasının açılması için yaklaşık 2,5 milyon Euro ödeme yapılması gerekiyor.

calendar 26 Aralık 2025 11:06
Fotoğraf: X.com
Antalyaspor'da transfere 6'ncı engel!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de küme düşme hattına kadar yanaşan ve gözlerini transfer sezonuna çeviren Antalyaspor'un FIFA'daki dosyaları dikkat çekiyor.

3 aydır transfer tahtası kapalı olan Kırmızı-Beyazlıların FIFA'daki dosyaları artmaya devam ediyor. 4 ya da 5 transferin hedeflendiği Antalyaspor'da bunu engelleyen dosya sayısı 6'ya ulaştı. 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026'da sona erecek transfer sezonunda söz konusu dosyaların kapatılamaması halinde Kırmızı-Beyazlılar kadrosuna yeni bir ismi katamayacak.

2.5 MİLYON EURO ÖDEME GEREKİYOR

15 Eylül'de kapanan transfer tahtasıyla ilgili olarak geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan Başkan Rıza Perçin, sorunu aşmak için gereken bütçeyi de duyurmuştu. Perçin, FIFA'da 5 dosyanın bulunduğu dönemde, "2.5 milyon Euro'ya yakın bir ödeme gerekiyor. Biz transferi açarız" sözlerini kullanmıştı. (Lider Gazete)



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.