Konyaspor Guilherme'nin alternatifini buldu!

Trendyol Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Konyaspor, transferde rotasını Trabzon'a çevirdi.



Yeşil-beyazlıların, Trabzonspor forması giyen genç sol bek Arif Boşluk ile yakından ilgilendiği öğrenildi.



Ertan Süzgün'ün haberine göre, Konyaspor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Arif Boşluk'u transfer listesine aldı. Sol bek bölgesinde yaşanan alternatif ve rekabet eksikliğini gidermek isteyen yeşil-beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcu için şartları araştırdığı ve temaslara başladığı ifade ediliyor.



Trabzonspor altyapısından yetişen ve genç yaşına rağmen potansiyeliyle dikkat çeken Arif Boşluk'un, düzenli forma giyebileceği bir takımda gelişimini sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin kiralık ya da bonservisli formüller üzerinden masaya yatırılabileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki görüşmelerin netlik kazanması ve transfer sürecinin hızlanması bekleniyor.