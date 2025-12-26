26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha

Bursaspor, Eyüpspor forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın İlter ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

calendar 26 Aralık 2025 11:32
2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde Halil Akbunar ve Baran Başyiğit'i kadrosuna katan Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil beyazlıların, orta saha adayları arasında yer alan, Eyüpspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın İlter ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Berlin doğumlu futbolcu, 2016'da Denizlispor ile adım attığı Türkiye kariyerinde Afyonspor ve Sakaryaspor formalarını da terletti. Bu sezon Süper Lig'de Eyüpspor'la 6 maçta 41 dakika sahada kalan Taşkın'ın kariyerinde 12 Süper Lig, 117 1. Lig, 58 de 2. Lig maçı bulunuyor. [Olay Final]

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
