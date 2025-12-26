Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha

2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde Halil Akbunar ve Baran Başyiğit'i kadrosuna katan Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil beyazlıların, orta saha adayları arasında yer alan, Eyüpspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın İlter ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.



Berlin doğumlu futbolcu, 2016'da Denizlispor ile adım attığı Türkiye kariyerinde Afyonspor ve Sakaryaspor formalarını da terletti. Bu sezon Süper Lig'de Eyüpspor'la 6 maçta 41 dakika sahada kalan Taşkın'ın kariyerinde 12 Süper Lig, 117 1. Lig, 58 de 2. Lig maçı bulunuyor. [Olay Final]



