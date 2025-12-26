Houston Rockets, Noel Günü oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyerek Luka Doncic'li Los Angeles Lakers'ı 119-96 mağlup etti.Rockets, maç boyunca hiç geriye düşmezken, altı oyuncusunun çift haneli skor katkısı verdiği mücadelede rahat bir galibiyete ulaştı.Houston adına maçın skor yükünüüstlendi. Thompson, 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, performansını 7 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Rockets'ta hücumdaki denge dikkat çekerken, sahadaki paylaşım galibiyetin temel unsurlarından biri oldu.ise Houston cephesinde bir diğer öne çıkan isimdi. Tecrübeli yıldız, 25 sayı ve 9 asistlik katkı vererek hücumun yönlendirilmesinde kilit rol oynadı. Bu sonuçla Rockets, iki maçlık mağlubiyet serisine son verirken, deplasman karnesini de 7 galibiyet – 7 mağlubiyet seviyesine getirdi.Los Angeles Lakers cephesinde ise25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken,18 sayıda kaldı. Bu mağlubiyetle Lakers, 1949'da başlayan ve lig geleneği haline gelen Noel Günü maçlarındakikarşılaşmasını oynadı. Ancak Lakers, üst üste 27. kez Noel'de sahne aldığı bu özel günde sahadan yenilgiyle ayrıldı ve genel olarak da üç maçlık mağlubiyet serisine girmiş oldu. Sezon genelinde Lakers'ın derecesi 25 galibiyet – 27 mağlubiyet seviyesine geriledi.Doncic ve James ikilisi dış atışlarda etkisiz kaldı. İki yıldız birlikte üç sayı çizgisinin gerisinden 11 atışta sadece 4 isabet bulabildi. Ayrıca Lakers'ın yaptığı toplam 16 top kaybının 9'u bu iki oyuncudan geldi. Dončić, geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles Clippers karşısında yaşadığı mağlubiyette sol bacağından sakatlanmasının ardından, Phoenix Suns maçını kaçırmıştı ve bu karşılaşmayla parkelere geri dönmüş oldu.Karşılaşma, bireysel kariyer istatistikleri açısından da tarihi bir eşleşmeye sahne oldu. LeBron James ile Kevin Durant'in karşı karşıya geldiği bu mücadele, NBA tarihinde en yüksek toplam kariyer sayılarına sahip iki rakip oyuncunun aynı maçta sahaya çıktığı ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Houston adına pota altındaki üstünlüğün mimarlarından biri iseoldu. Milli yıldız, 12 ribaundla Rockets'ın ribaundlarda rakibine büyük üstünlük kurmasına katkı sağladı. Ayrıca 14 sayı, 4 asist ve 1 top çalma kaydetti. Houston, ribaundlarda Lakers'a karşı 48-25'lik net bir avantaj yakaladı. Alperen'in tek başına aldığı ribaund sayısı, Lakers'ın ilk beşinin toplam ribaund sayısına eşit oldu ve bu istatistik, maçın fiziksel dengesizliğini net şekilde ortaya koydu.Cleveland Cavaliers 124 –– 102 Oklahoma City ThunderDallas Mavericks 116 –Minnesota Timberwolves 138 – 142 Denver Nuggets