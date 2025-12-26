26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Alperen double-double yaptı, Rockets Noel maçında Lakers'ı farklı geçti

Houston Rockets, Noel Günü oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyerek Luka Doncic'li Los Angeles Lakers'ı 119-96 mağlup etti.

Alperen double-double yaptı, Rockets Noel maçında Lakers'ı farklı geçti
Rockets, maç boyunca hiç geriye düşmezken, altı oyuncusunun çift haneli skor katkısı verdiği mücadelede rahat bir galibiyete ulaştı.

Rockets, maç boyunca hiç geriye düşmezken, altı oyuncusunun çift haneli skor katkısı verdiği mücadelede rahat bir galibiyete ulaştı.

Houston adına maçın skor yükünü Amen Thompson üstlendi. Thompson, 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, performansını 7 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Rockets'ta hücumdaki denge dikkat çekerken, sahadaki paylaşım galibiyetin temel unsurlarından biri oldu.


Kevin Durant ise Houston cephesinde bir diğer öne çıkan isimdi. Tecrübeli yıldız, 25 sayı ve 9 asistlik katkı vererek hücumun yönlendirilmesinde kilit rol oynadı. Bu sonuçla Rockets, iki maçlık mağlubiyet serisine son verirken, deplasman karnesini de 7 galibiyet – 7 mağlubiyet seviyesine getirdi.

Los Angeles Lakers cephesinde ise Luka Doncic 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, LeBron James 18 sayıda kaldı. Bu mağlubiyetle Lakers, 1949'da başlayan ve lig geleneği haline gelen Noel Günü maçlarındaki 52. karşılaşmasını oynadı. Ancak Lakers, üst üste 27. kez Noel'de sahne aldığı bu özel günde sahadan yenilgiyle ayrıldı ve genel olarak da üç maçlık mağlubiyet serisine girmiş oldu. Sezon genelinde Lakers'ın derecesi 25 galibiyet – 27 mağlubiyet seviyesine geriledi.

Doncic ve James ikilisi dış atışlarda etkisiz kaldı. İki yıldız birlikte üç sayı çizgisinin gerisinden 11 atışta sadece 4 isabet bulabildi. Ayrıca Lakers'ın yaptığı toplam 16 top kaybının 9'u bu iki oyuncudan geldi. Dončić, geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles Clippers karşısında yaşadığı mağlubiyette sol bacağından sakatlanmasının ardından, Phoenix Suns maçını kaçırmıştı ve bu karşılaşmayla parkelere geri dönmüş oldu.

Karşılaşma, bireysel kariyer istatistikleri açısından da tarihi bir eşleşmeye sahne oldu. LeBron James ile Kevin Durant'in karşı karşıya geldiği bu mücadele, NBA tarihinde en yüksek toplam kariyer sayılarına sahip iki rakip oyuncunun aynı maçta sahaya çıktığı ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Houston adına pota altındaki üstünlüğün mimarlarından biri ise Alperen Şengün oldu. Milli yıldız, 12 ribaundla Rockets'ın ribaundlarda rakibine büyük üstünlük kurmasına katkı sağladı. Ayrıca 14 sayı, 4 asist ve 1 top çalma kaydetti. Houston, ribaundlarda Lakers'a karşı 48-25'lik net bir avantaj yakaladı. Alperen'in tek başına aldığı ribaund sayısı, Lakers'ın ilk beşinin toplam ribaund sayısına eşit oldu ve bu istatistik, maçın fiziksel dengesizliğini net şekilde ortaya koydu.

Gecenin diğer Noel maçları ise şu şekildeydi:

Cleveland Cavaliers 124 – 126 New York Knicks

San Antonio Spurs 117 – 102 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 116 – 126 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 138 – 142 Denver Nuggets

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
