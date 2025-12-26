Oklahoma City Thunder yıldızı ve son MVP Shai Gilgeous-Alexander, takımının San Antonio Spurs karşısında kısa süre içinde aldığı üçüncü mağlubiyetin ardından net mesajlar verdi.Thunder, Noel Günü'nde Spurs'e iki hafta içinde üçüncü kez yenilirken, Gilgeous-Alexander bu tablonun tesadüf olmadığını vurguladı.diyen Gilgeous-Alexander, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Spurs, Oklahoma City'de oynanan karşılaşmada Thunder'ı 15 sayı farkla mağlup etti. Bu galibiyet, Spurs'un iki gün önce San Antonio'da son şampiyonu yenmesinin hemen ardından geldi. Spurs ayrıca NBA Cup yarı finalinde, tarafsız sahada oynanan maçta da Thunder'ı saf dışı bırakmıştı.Bu sonuçlarla birlikte Oklahoma City Thunder, bu sezon Spurs'a karşı 0-3'lük bir dereceye gerilerken, ligdeki diğer tüm takımlara karşı ise 26 galibiyet – 2 mağlubiyetlik etkileyici bir performans sergiliyor. San Antonio Spurs ise 23 galibiyet – 7 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın en iyi ikinci derecesine sahip durumda.Gilgeous-Alexander, rakibine duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi:Yıldız guard, son Spurs-Thunder mücadelesinde 22 sayı kaydederken, sahadan 19 atışta 7 isabet buldu ve üç sayı çizgisinin gerisinden 6 denemede sadece 1 isabet sağlayabildi. Önceki iki Spurs yenilgisinde ise 33 ve 29 sayıyla daha verimli performanslar sergilemişti.