SGA, Spurs'e karşı 0-3'lük tabloyu küçümsemedi: "Bizden daha iyiler"

Oklahoma City Thunder yıldızı ve son MVP Shai Gilgeous-Alexander, takımının San Antonio Spurs karşısında kısa süre içinde aldığı üçüncü mağlubiyetin ardından net mesajlar verdi.

calendar 26 Aralık 2025 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Thunder, Noel Günü'nde Spurs'e iki hafta içinde üçüncü kez yenilirken, Gilgeous-Alexander bu tablonun tesadüf olmadığını vurguladı.

"Bir takıma kısa bir zaman diliminde üst üste üç kez kaybediyorsanız, bu onların sizden daha iyi olduğu anlamına gelir," diyen Gilgeous-Alexander, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Daha iyi olmak zorundayız. Nihai hedefimize ulaşmak istiyorsak, herkesin — en tepeden en aşağıya kadar — aynaya bakması gerekiyor."


Spurs, Oklahoma City'de oynanan karşılaşmada Thunder'ı 15 sayı farkla mağlup etti. Bu galibiyet, Spurs'un iki gün önce San Antonio'da son şampiyonu yenmesinin hemen ardından geldi. Spurs ayrıca NBA Cup yarı finalinde, tarafsız sahada oynanan maçta da Thunder'ı saf dışı bırakmıştı.

Bu sonuçlarla birlikte Oklahoma City Thunder, bu sezon Spurs'a karşı 0-3'lük bir dereceye gerilerken, ligdeki diğer tüm takımlara karşı ise 26 galibiyet – 2 mağlubiyetlik etkileyici bir performans sergiliyor. San Antonio Spurs ise 23 galibiyet – 7 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın en iyi ikinci derecesine sahip durumda.

Gilgeous-Alexander, rakibine duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Gerçekten iyi bir basketbol takımıyla karşı karşıyayız. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar, yetenekliler, doğru basketbolu oynuyorlar ve birlikte hareket ediyorlar. Bu unsurlar bir araya geldiğinde, hangi takım olursa olsun maç kazanır."

Yıldız guard, son Spurs-Thunder mücadelesinde 22 sayı kaydederken, sahadan 19 atışta 7 isabet buldu ve üç sayı çizgisinin gerisinden 6 denemede sadece 1 isabet sağlayabildi. Önceki iki Spurs yenilgisinde ise 33 ve 29 sayıyla daha verimli performanslar sergilemişti.

