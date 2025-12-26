26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-045'
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
1-3DA
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Panathinaikos'ta salgın, 8 oyuncu hasta

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta Litvanya deplasmanı dönüşü 8 oyuncu ve 3 teknik ekip olmak üzere toplamda 11 kişide influenza salgını görüldü.

calendar 26 Aralık 2025 16:11 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 16:12
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Imago
Panathinaikos'ta salgın, 8 oyuncu hasta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



8 Panathinaikos oyuncusunun Influenza A testinin pozitif çıkması, 27 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki Marousi maçını tehlikeye soktu.

3 teknik ekip çalışanının da hastalıktan etkilendiği, enfekte olan bazılarının ateş ve tıkanıklık gibi şiddetli semptomlar gösterdiği bildirildi.

Virüsün, tüm üyelerin bir arada bulunduğu Kaunas-Atina uçuşu sırasında yayıldığına inanılıyor. Bazı enfeksiyonlar henüz semptom göstermediği için yeni vakaların çıkabileceği öngörülüyor.

Mevcut koşullar göz önüne alındığında, oyuncuların Yunanistan Basketbol Ligi'nin 12. haftası kapsamında 27 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak maça kadar iyileşmesi pek olası görünmüyor. Bu sebeple maçın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.



Panathinaikos, yeni yılda 2 Ocak Cuma günü EuroLeague'de oynanacak Olympiakos derbisine odaklanmış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
