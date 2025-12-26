Panathinaikos'ta salgın, 8 oyuncu hasta

8 Panathinaikos oyuncusunun Influenza A testinin pozitif çıkması, 27 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki Marousi maçını tehlikeye soktu.



3 teknik ekip çalışanının da hastalıktan etkilendiği, enfekte olan bazılarının ateş ve tıkanıklık gibi şiddetli semptomlar gösterdiği bildirildi.





Virüsün, tüm üyelerin bir arada bulunduğu Kaunas-Atina uçuşu sırasında yayıldığına inanılıyor. Bazı enfeksiyonlar henüz semptom göstermediği için yeni vakaların çıkabileceği öngörülüyor.





Mevcut koşullar göz önüne alındığında, oyuncuların Yunanistan Basketbol Ligi'nin 12. haftası kapsamında 27 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak maça kadar iyileşmesi pek olası görünmüyor. Bu sebeple maçın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

Panathinaikos, yeni yılda 2 Ocak Cuma günü EuroLeague'de oynanacak Olympiakos derbisine odaklanmış durumda.



