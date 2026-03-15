15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-273'
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
0-015'
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-056'
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Kartal yaralarını sarmak ve tekrar yükselmek istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, Başkent'ten zaferle dönüp hem moral bulmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor

calendar 15 Mart 2026 14:53 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 15:02
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salim Mazlum yapacak.

Dördüncü hakem ise Muhammet Ali Metoğlu.

HEDEF YENİDEN YÜKSELİŞ

Süper Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 46 puanla 4'üncü basamakta girdi.

Tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapan Kartal, Başkent'ten galibiyetle dönerek hem moral bulmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Beşiktaş ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar maçı kazanarak ilk yarının rövanşını da almayı hedefliyor.

6 AYDIR KAYBETMİYOR

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

3 EKSİK VAR

Siyah beyazlı ekipte Emirhan Topçu ile Başakşehir deplasmanında sakatlanan El Bilal Toure iyileşip antrenmanlara çıkmaya başladı. Ancak henüz fizik olarak hazır olmayan iki futbolcu Ankara'ya götürülmedi. Ayrıca Taylan Bulut da maç kadrosunda yer almadı.

İki takım 5 yıl aranın ardından Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ligde başkent temsilcisi ile son olarak 15 Şubat 2021'de karşılaşan siyah-beyazlılar, müsabakadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi Süper Lig'e veda etmişti.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele Bashiru, Traore, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Uduokhai, Agbadou, Murillo, Asllani, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, Hyeon-gyu Oh.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
