26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Süper Lig'in ilk yarısında kaleler 11 kez şaştı

Trendyol Süper Lig'in ilk 17 haftasında 7 takımdan 10 futbolcu toplam 11 kez kendi kalesine gol atarken, bu talihsizliği en çok yaşayan ekip 4 golle Fatih Karagümrük oldu.

calendar 26 Aralık 2025 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in ilk yarısında kaleler 11 kez şaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde futbolcular, 11 kez kendi ağlarına gol atma talihsizliği yaşadı.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, takımların kendi kalelerine attığı gollere yer verildi.

Ligde kendi ağlarını havalandıran ilk futbolcu, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük formasıyla Fatih Kurucuk oldu. Sezona kırmızı-siyahlı ekipte başlayıp daha sonra SMS Grup Sarıyer'e transfer olan Fatih Kurucuk, ligin 2. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasının 74. dakikasında kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı. Fatih Karagümrük sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.


Bu golden bir gün sonra Kocaelispor forması giyen kaleci Aleksandar Jovanovic, benzer talihsizlik yaşadı. İç sahada Samsunspor ile oynanan müsabakanın 82. dakikasında Samsunsporlu futbolcu Rick van Drongelen'in kafa vuruşunda üst direkten dönen top, Jovanovic'in kafasına çarpıp ağlara gitti. Kocaelispor bu maçı 1-0 kaybetti.

- Fatih Karagümrük kendi kalesine 4 gol attı

Sezonun ilk bölümünde 10 futbolcu, 11 kez kendi ağlarını havalandırırken, Fatih Karagümrük bu talihsizliği 4 kez yaşadı.

Galatasaray karşısında Fatih Kurucuk, Kasımpaşa müsabakasında Muhammed Kadıoğlu, RAMS Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmalarında ise Anıl Yiğit Çınar kendi ağlarına gol atan isimler oldu.

Gaziantep FK de 2 kez kendi futbolcusundan gol yedi. RAMS Başakşehir müsabakasında Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor maçında ise Kevin Rodrigues kendi ağlarını havalandırdı.

- Bir maçta 2 gol

Ligin 6. haftasında oynanan Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında her iki takım da birer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Müsabakanın 31. dakikasında Samsunspor'lu Satka kendi kalesine gol atarken, bu golle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında ise bu kez kaleyi şaşıran Anıl Yiğit Çınar oldu. 22 yaşındaki futbolcu 52. dakikada kendi ağlarını havalandırırken maçta skor 1-1 oldu. Samsunspor son dakikada bulduğu golle maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

- 7 takım kaleyi şaşırdı

Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 7 takımdan 10 futbolcu kendi kalesine 11 gol attı.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Trabzonspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Kocaelispor kendi kalesine gol atan takımlar oldu.

Fatih Karagümrük 4, Gaziantep FK 2 kez kendi ağlarını havalandırırken, diğer ekipler birer kez kaleyi şaşırdı.

Ligde kendi kalesine gol atma şansızlığı yaşayan futbolcular şunlar:

Oyuncu

 Takım

 Maç
Fatih Kurucuk

 Fatih Karagümrük

 Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0
Muhammed Kadıoğlu

 Fatih Karagümrük

 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1
Anıl Yiğit Çınar

 Fatih Karagümrük

 Fatih Karagümrük-Başakşehir: 0-2
Anıl Yiğit Çınar

 Fatih Karagümrük

 Samsunspor-Fatih Karagümrük: 3-2
Lubomir Satka

 Samsunspor

 Samsunspor-Fatih Karagümrük: 3-2
Kevin Rodrigues

 Gaziantep FK

 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-2
Arda Kızıldağ

 Gaziantep FK

 Başakşehir-Gaziantep FK: 5-1
Aleksandar Jovanovic

 Kocaelispor

 Kocaelispor-Samsunspor: 0-1
David Jurasek

 Beşiktaş

 Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2
Okay Yokuşlu

 Trabzonspor

 Trabzonspor-Konyaspor:3-1
Jerome Opoku

 Başakşehir

 Konyaspor-Başakşehir: 2-1
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.