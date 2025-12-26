26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-045'
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
1-3DA
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Real Madrid'de stoper transferinde yeni rota!

Real Madrid, savunma transferinde Upamecano, Konate ve Guehi'yi gündeminden çıkarırken rotayı Schlotterbeck ve genç Jacquet'e çevirdi.

calendar 26 Aralık 2025 15:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'de stoper transferinde yeni rota!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya devi Real Madrid, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, adı sıkça anılan bazı yıldız isimler için kararını verdi.

ESPN'in haberine göre, Madrid ekibi, Bayern Münih forması giyen Dayot Upamecano, Liverpool'dan Ibrahima Konate ve Crystal Palace'ın savunmacısı Marc Guehi'yi transfer etmeyi planlamıyor.

Kulüp kaynakları, kış transfer döneminde bir hamlenin zor olduğunu belirtirken, uzun vadeli seçeneklerin daha dikkatle değerlendirildiğini vurguladı. Bu doğrultuda Real Madrid scout ekibinin olumlu rapor verdiği iki isim öne çıktı: Borussia Dortmund'un stoperi Nico Schlotterbeck ve Rennes'ten genç savunmacı Jeremy Jacquet.

Jacquet'in özellikle U19 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla Madridli yetkililerin dikkatini çektiği ve turnuvadan bu yana yakından takip edildiği ifade edildi.

Real Madrid'in savunma hattını geleceğe dönük ve sürdürülebilir bir yapılanmayla güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.