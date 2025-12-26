26 Aralık
Ali Palabıyık, PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'in eski hakemlerinden Ali Palabıyık, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi.

Palabıyık, son olarak 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de maç yönetmişti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.


PFDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLER:

Ali Palabıyık - Süper Lig Hakemi
Ali Tuna - Klasman Yardımcı Hakemi
Alper Oran - Klasman Hakemi
Berkay Daban - Klasman Yardımcı Hakemi
Erhan Kutlu - Klasman Hakemi
Halit Karacabay - Klasman Yardımcı Hakemi
Okan Akbal - Klasman Yardımcı Hakemi
Sedat Etik - Klasman Yardımcı Hakemi
Yusuf Bozdoğan - İl Hakemi

