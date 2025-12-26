26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-086'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-287'

Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın sezon finali başladı

Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın sezon finali Düzce'de başladı.

calendar 26 Aralık 2025 18:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın (Baja Prusias) 5. ve final ayağı, Düzce'de start aldı.

Düzce Otomobil ve Offroad Motor Spor Kulübü tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, otomobil ve SSV kategorilerinde 18 araç ve 36 sporcu Valilik Meydanı'nda hazırlanan start alanına geldi.

Burada açılış seremonisiyle başlayan yarışta ekipler, sıralama turu için hazırlanan Beyköy Beldesi Çalıcuma mevkisindeki piste geçti. Ekipler, çamur kaplı pistte en iyi dereceyi yapmak için birbirleriyle yarıştı.


İki gün boyunca toplam uzunluğu 251 kilometre olan 4 özel etapta yarışacak sporcular, ilk gün Gölyaka'da yer alan 76,47 kilometrelik "Üç Göller" etabını, ikinci gün ise 48,15 kilometrelik "Son Baja" etabını ikişer kez geçecek.

Yarışma, 28 Aralık'ta Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
