Beton zeminde ulaşılan bir şampiyonluk hikayesi; 'Bozkırın Sultanları'

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na 7 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Çaycı, 2020'de 5. sınıf kız öğrencilerinden voleybol takımı kurdu.İlçede ve okulda voleybol oynayacakları salon olmadığı için okul bahçesinde beton zemin üzerine kurulan voleybol sahasında, azim ve özveriyle antrenmanlarını sürdüren öğrenciler, emeklerinin karşılığını almaya başladı.nı örnek alarak kendilerineismini veren öğrenciler, bu yıl okullar arasında düzenlenen voleybol turnuvasında önce ilçe birincisi, ardından tüm rakiplerini yenerek il birincisi oldu.Tokat'ta 5-9 Ocak 2026'da düzenlenecek Okul Sporları Bölge Turnuvası'nda Yozgat'ı temsil edecek, buradan da şampiyon olarak ayrılmayı hedefliyor.Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Gökhan Nurcan, okulda sporu hiçbir zaman akademik başarıya alternatif bir başarı olarak görmediklerini, ikisini bir arada yürütmeye çalıştıklarını söyledi.Yenifakılı gibi küçük ilçelerde sosyal etkinlikler az olduğu için öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamanın en iyi aracının spor olduğunu vurgulayan Nurcan,dedi.Öğrencilerin imkansızlıklar içinde neler başarabileceğini gösterdiğini belirten Nurcan, şöyle konuştu:Beden eğitimi öğretmeni Fatih Çaycı ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 5. sınıf öğrencileri arasında voleybol okul takımı kurduklarını anımsattı.Katıldıkları ilk turnuvanın ilk maçında aldıkları 2-1'lik mağlubiyete çocukların çok üzüldüğünü anımsatan Çaycı, "diye konuştu.Tokat'ta 5-9 Ocak 2026'da düzenlenecek Okul Sporları Bölge Turnuvası'nda da başarılı olup Türkiye şampiyonasına gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Çaycı, şunları kaydetti:Takım kaptanı Melis Gürcan ise voleybol oynarken kendisini iyi hissettiğini söyledi.Severek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürcan, "ifadelerini kullandı.Sporculardan 8. sınıf öğrencisi Aylin Aydoğmuş da buralara çok zor şartlarla geldiklerini dile getirdi.İlçeye spor salonu yapılmasını isteyen Aydoğmuş, "dedi.