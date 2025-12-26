26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
15:30
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
15:30
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

Beşiktaş'ta teknik heyetten transfere onay!

Beşiktaş Teknik Heyeti, Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen'in transferine onay verdi.

calendar 26 Aralık 2025 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 09:29
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta teknik heyetten transfere onay!
Beşiktaş savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Karadeniz'e kırdı.

BEŞİKTAŞ, KAPIYI ÇALACAK

Yeni Asır'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Rick van Drongelen için ocak ayında Samsunspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.

TEKNİK HEYETTEN ONAY

Haberde Siyah-Beyazlı teknik ekibin Hollandalı stoper için onay verdiği kaydedildi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

SON HABERLER
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
