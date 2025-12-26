Beşiktaş'ta teknik heyetten transfere onay!

Beşiktaş savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Karadeniz'e kırdı.
BEŞİKTAŞ, KAPIYI ÇALACAK
Yeni Asır'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Rick van Drongelen için ocak ayında Samsunspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor.
TEKNİK HEYETTEN ONAY
Haberde Siyah-Beyazlı teknik ekibin Hollandalı stoper için onay verdiği kaydedildi.
Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
