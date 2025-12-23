Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle şifresiz S Sport izle

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı 16 maçta 10 galibiyet aldı. Son olarak Emporio Armani Milan'a konuk olan sarı lacivertliler rakibini 87-72'lik skorla geçti. Talen Horton-Tucker 23, Bonzie Colson 20, Tarık Biberovic 14, Wade Baldwin 13 ve Brandon Boston Jr 11 sayı ile oynadı.

Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 12 maçta ise 10 galibiyet elde etti. 20 Aralık'ta Trabzonspor'a konuk olan ekibimiz sahadan 99-73'lük skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ve Melih Mahmutoğlu 12, Arturs Zagars ise 11 sayı ile çift haneli skor üretti.

Tedavileri devam eden Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim ve Mikael Jantunen, FC Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

EuroLeague'de oynadığı 17 maçta 12 galibiyeti bulunan FC Barcelona, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor. Son olarak Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olan rakibimiz sahadan 134-124'lük skorla galip ayrıldı. Kevin Punter 43, Tomas Satoransky 23, Willy Hernangomez ve Will Clyburn 12, Dario Brizuela ise 11 sayı üretti.

FC Barcelona, Liga ACB'de ise 11 maçta aldığı yedi galibiyetle cetvelin beşinci sırasında yer alıyor. İspanya temsilcisi ligde son olarak evinde konuk ettiği Joventut Badalona'yı 90-80'lik skorla geçti.

Antrenör Xavi Pascual tarafından çalıştırılan FC Barcelona'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Guardlar:

Kevin Punter, Juani Marcos, Dario Brizuela, Tomas Satoransky, Juan Nunez, Nicolas Laprovittola

Forvetler:

Myles Cale, Miles Norris, Will Clyburn, Nikola Kusturica, Joel Parra, Diego Ferreras, Joaquim Boumtje Boumtje, Daniel Gonzalez

Pivotlar:

Jan Vesely, Willy Hernangomez, Youssoupha Fall, Tornike Shengelia, Mohamed Dabone, Sayon Keita

Antrenör:

Xavi Pascual