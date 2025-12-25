Süper Lig'de 12 kez teknik direktör değişikliği!

Süper Lig'in ilk yarısında 12 takım teknik direktör değiştirdi. İşte ayrıntılar...

calendar 25 Aralık 2025 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 12 kez teknik direktör değişikliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünde 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, takımlardaki teknik direktör değişiklikleri ele alındı.

Süper Lig'deki takımlardan 12'si teknik direktör değişikliğine giderken, 6 ekip ise sezona başladığı teknik adamlarla devam ediyor.


- İlk değişiklik Gaziantep FK'de

Bu sezon en erken teknik adam değişikliğine giden kulüp Gaziantep FK oldu.

Geçen sezonu Selçuk İnan yönetiminde 45 puanla 14. sırada tamamlayan Güneydoğu Anadolu ekibi, bu sezona İsmet Taşdemir yönetiminde girdi. Ligdeki ilk 2 maçını kaybeden Gaziantep FK, tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz ise 15 Aralık'ta görevinden istifa etti. Genç teknik adam, istifasından 4 gün sonra tekrar Gaziantep FK ile anlaştı.

- Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik adamlarını gönderdi

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Avrupa maçlarında istediği sonuçları alamadı.

Beşiktaş, önce UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e, daha sonra da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi. Özellikle Lausanne gibi düşük bütçeli bir takım karşısında Avrupa'ya veda edilmesi Solskjaer'in siyah-beyazlı takımdaki sonunu getirdi ve 28 Ağustos'ta tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Solskjaer'in yerine Beşiktaş'ın başında daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın getirildi.

Fenerbahçe ise Jose Mourinho idaresinde başladığı sezonda Süper Lig'deki ilk 2 maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Benfica maçları öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamaların yanı sıra olumsuz sonuçlar nedeniyle 29 Ağustos'ta Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Jose Mourinho'dan sonra Fenerbahçe'nin başına İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco geçti.

- Antalyaspor ile Gençlerbirliği, iki kez teknik direktör değiştirdi

Hesap.com Antalyaspor ile Gençlerbirliği, bu sezon iki kez teknik adam değişikliğine gitti.

Antalyaspor, sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. 8 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, istenen sonuçların alınmamasının ardından Emre Belözoğlu ile 8 Ekim'de yollarını ayırdı.

Belözoğlu'nun ardından takımın başına Erol Bulut getirildi. Bulut, Antalyaspor'un başında çıktığı 8 lig karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Yaşanan kötü sonuçların ardından Bulut'un da görevine son verildi.

Sezona teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile başlayan Gençlerbirliği ise ligin 10. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası tecrübeli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Başkent temsilcisi, Eroğlu'nun ardından bu görev için Volkan Demirel ile anlaştı. Volkan Demirel, 15. haftada Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından istifa etti.

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in ardından teknik direktörlüğe Metin Diyadin getirildi.

- 6 takım aynı isimlerle devam

Süper Lig'de 6 takım, başladıkları teknik adamlarla sezonda yollarına devam ediyor.

Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Kocaelispor, Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve Göztepe'de teknik direktör değişimi yaşanmadı.

- Teknik direktör değişiklikleri

Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:


Takımlar Giden Gelen
Gaziantep FK İsmet Taşdemir Burak Yılmaz
Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer Sergen Yalçın
Fenerbahçe Jose Mourinho Domenico Tedesco
RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Nuri Şahin
ikas Eyüpspor Selçuk Şahin Orhan Ak
Zecorner Kayserispor Markus Gisdol Radomir Djalovic
Hesap.com Antalyaspor Emre Belözoğlu, Erol Bulut -
Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel Metin Diyadin
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Marcel Licka Onur Can Korkmaz
TÜMOSAN Konyaspor Recep Uçar Çağdaş Atan
Çaykur Rizespor İlhan Palut Recep Uçar
Kasımpaşa Şota Arveladze Emre Belözoğlu
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.