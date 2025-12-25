Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Pazartesi gecesi Orlando Magic karşısında alınan 120-97'lik galibiyet sırasında Draymond Green ile yaşadığı ve sosyal medyada gündem olan tartışma nedeniyle pişmanlık duyduğunu açıkladı.
ESPN'den Tim Bontemps'in aktardığına göre Kerr, Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Pazartesi gecesi en iyi anım değildi ve o molada kenarda daha sakin olmam gerekiyordu. O anki davranışlarımdan dolayı pişmanım. (Green'den) özür diledim, o da benden özür diledi. İkimiz de takımdan özür diledik."
Kerr, bu tür olayların son derece rekabetçi iki karakter bir araya geldiğinde zaman zaman yaşanabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Bunlar oluyor. Özellikle Dray ve benim gibi son derece rekabetçi iki insan söz konusuysa… 12 yıldır birlikteyiz ve bu tür durumlar zaman zaman yaşandı. Gurur duyduğum bir şey değil."
Söz konusu gerginlik, üçüncü çeyreğin bitimine 8 dakika 31 saniye kala alınan bir mola sırasında yaşandı. Kerr oyun planını çizerken, Green ile başantrenör arasında hararetli bir konuşma kameralara yansıdı. Bu esnada Warriors forveti, aniden benchten ayrılarak soyunma odasına doğru yöneldi.
Maç sonrası konuşan Green, bu kararının tamamen ortamı yatıştırmak amacıyla alındığını belirterek, "O anda kendimi ortamdan uzaklaştırmanın en doğrusu olduğunu düşündüm" dedi.
Green kısa süre sonra yeniden benche dönse de Kerr, deneyimli oyuncuyu maçın kalan yaklaşık 20 dakikalık bölümünde bilinçli olarak sahaya sürmediğini ifade etti.
ESPN'den Ramona Shelburne'ün Salı günü geçtiği habere göre, Golden State yönetiminin Green'in soyunma odasına gitmesi nedeniyle herhangi bir disiplin cezası uygulaması beklenmiyor.
Kerr ayrıca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kendisi ve Green'in kariyerlerinin geri kalanını Bay Area'da birlikte tamamlamasını arzuladığını dile getirdi:
"Açıkçası bir numaralı hedefim, onun kariyerini bir Warriors oyuncusu olarak tamamlaması. Kelimenin mecazi anlamıyla — fiziksel olarak değil — birlikte savaşarak, rekabet ederek ve mücadele ederek… İkimiz de buradan ayrılana kadar. Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü Draymond'a inanıyorum, kendime inanıyorum ve 12 yılda birlikte inşa ettiğimiz her şeye inanıyorum."
35 yaşındaki Green, NBA'deki 14. sezonunu geçiriyor ve kariyerinin tamamını Golden State Warriors formasıyla oynadı. Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, bu sezon 24 maçta ilk beş başlarken maç başına 8.1 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.
