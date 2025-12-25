Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Pazartesi gecesi Orlando Magic karşısında alınan 120-97'lik galibiyet sırasında Draymond Green ile yaşadığı ve sosyal medyada gündem olan tartışma nedeniyle pişmanlık duyduğunu açıkladı.ESPN'den Tim Bontemps'in aktardığına göre Kerr, Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Kerr, bu tür olayların son derece rekabetçi iki karakter bir araya geldiğinde zaman zaman yaşanabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:Söz konusu gerginlik, üçüncü çeyreğin bitimine 8 dakika 31 saniye kala alınan bir mola sırasında yaşandı. Kerr oyun planını çizerken, Green ile başantrenör arasında hararetli bir konuşma kameralara yansıdı. Bu esnada Warriors forveti, aniden benchten ayrılarak soyunma odasına doğru yöneldi.Maç sonrası konuşan Green, bu kararının tamamen ortamı yatıştırmak amacıyla alındığını belirterek,dedi.Green kısa süre sonra yeniden benche dönse de Kerr, deneyimli oyuncuyu maçın kalan yaklaşık 20 dakikalık bölümünde bilinçli olarak sahaya sürmediğini ifade etti.ESPN'den Ramona Shelburne'ün Salı günü geçtiği habere göre, Golden State yönetiminin Green'in soyunma odasına gitmesi nedeniyle herhangi bir disiplin cezası uygulaması beklenmiyor.Kerr ayrıca Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kendisi ve Green'in kariyerlerinin geri kalanını Bay Area'da birlikte tamamlamasını arzuladığını dile getirdi:35 yaşındaki Green, NBA'deki 14. sezonunu geçiriyor ve kariyerinin tamamını Golden State Warriors formasıyla oynadı. Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, bu sezon 24 maçta ilk beş başlarken maç başına 8.1 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.