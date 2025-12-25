Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta, 26 Aralık Cuma günü Sakaryaspor-Manisa FK maçıyla açılacak. Haftanın programında 26-29 Aralık tarihlerinde toplam 9 karşılaşma oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı 26 Aralık Cuma günü tek maçla başlayacak.
 
Haftanın açılış mücadelesinde Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Manisa FK'yi konuk edecek.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 19. haftanın programı şöyle:
 
26 Aralık Cuma:
 
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
 
27 Aralık Cumartesi:
 
13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)
 
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)
 
19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)
 
28 Aralık Pazar:
 
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
 
13.30 Serikspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
 
16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
 
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
 
29 Aralık Pazartesi:
 
14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
