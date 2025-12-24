Süper Lig'in eski yıldızı için 270 milyon dolar istediler!

Bir dönem Antalyaspor forması giyen ABD'li golcü Haji Wright, İngiltere Championship ekibi Coventry City'deki başarılı performansıyla Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

27 yaşındaki futbolcuya, ligde zor günler geçiren West Ham United'ın talip olduğu öne sürüldü.

270 MİLYON DOLAR İSTEDİLER!

The Telegraph'ta yer alan habere göre, küme düşme hattında bulunan West Ham United, ara transfer döneminde Coventry City'nin golcü oyuncusu Haji Wright'ı kadrosuna katmak istedi. Ancak Coventry City'nin bu ilgiye verdiği yanıt dikkat çekti.

İngiliz ekibinin, West Ham'a "270 milyon dolar" bonservis bedeli talep ederek astronomik bir rakamla kapıyı kapattığı belirtildi. Bu talep sonrası West Ham United'ın transferden vazgeçerek başka alternatiflere yöneldiği ifade edildi.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Haji Wright, bu sezon Coventry City formasıyla çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.

2027 yılına kadar Coventry City ile sözleşmesi bulunan deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

ANTALYASPOR KARNESİ

Öte yandan Wright, Antalyaspor'da forma giydiği dönemde de etkileyici bir performans sergileyerek 9 milyon euro bedelle Coventry City'nin yolunu tutmuştu.

Kırmızı-beyazlı ekipte 64 maça çıkan ABD'li futbolcu, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.

İngiltere'de yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Wright'ın ilerleyen dönemde Premier Lig ekiplerinin gündeminde kalmaya devam etmesi bekleniyor.