24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2-039'
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
1-042'
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Süper Lig'in eski yıldızı için 270 milyon dolar istediler!

Bir dönem Antalyaspor forması giyen Haji Wright'a Premier Lig'den West Ham United talip oldu.

24 Aralık 2025 18:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bir dönem Antalyaspor forması giyen ABD'li golcü Haji Wright, İngiltere Championship ekibi Coventry City'deki başarılı performansıyla Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.
 
27 yaşındaki futbolcuya, ligde zor günler geçiren West Ham United'ın talip olduğu öne sürüldü.
 
270 MİLYON DOLAR İSTEDİLER!
 
The Telegraph'ta yer alan habere göre, küme düşme hattında bulunan West Ham United, ara transfer döneminde Coventry City'nin golcü oyuncusu Haji Wright'ı kadrosuna katmak istedi. Ancak Coventry City'nin bu ilgiye verdiği yanıt dikkat çekti.
 
İngiliz ekibinin, West Ham'a "270 milyon dolar" bonservis bedeli talep ederek astronomik bir rakamla kapıyı kapattığı belirtildi. Bu talep sonrası West Ham United'ın transferden vazgeçerek başka alternatiflere yöneldiği ifade edildi.
 
PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
 
Haji Wright, bu sezon Coventry City formasıyla çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu.
 
2027 yılına kadar Coventry City ile sözleşmesi bulunan deneyimli forvetin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
 
ANTALYASPOR KARNESİ
 
Öte yandan Wright, Antalyaspor'da forma giydiği dönemde de etkileyici bir performans sergileyerek 9 milyon euro bedelle Coventry City'nin yolunu tutmuştu.
 
Kırmızı-beyazlı ekipte 64 maça çıkan ABD'li futbolcu, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.
 
İngiltere'de yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Wright'ın ilerleyen dönemde Premier Lig ekiplerinin gündeminde kalmaya devam etmesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
