24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
2-1
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
3-1
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
3-0
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
1-0
24 Aralık
Kamerun-Gabon
1-0

Galatasaray'da Ahmed Kutucu için istenen rakam

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer iddialarıyla gündeme gelen Ahmed Kutucu için net konuştu.

calendar 25 Aralık 2025 08:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, son günlerde adı transfer iddialarıyla anılan Ahmed Kutucu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
 
Kavukcu, genç futbolcunun performansından memnun olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
 
"Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz."
 
Bu açıklamayla birlikte Galatasaray yönetiminin, Ahmed Kutucu'yu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği netlik kazandı.
 
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun hem mevcut katkısından hem de potansiyelinden memnun olurken, yalnızca beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeyi planlıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
