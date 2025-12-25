Galatasaray'da Ahmed Kutucu için istenen rakam

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, son günlerde adı transfer iddialarıyla anılan Ahmed Kutucu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kavukcu, genç futbolcunun performansından memnun olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam (6 milyon euro) belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euroya ancak verebiliriz."

Bu açıklamayla birlikte Galatasaray yönetiminin, Ahmed Kutucu'yu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği netlik kazandı.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun hem mevcut katkısından hem de potansiyelinden memnun olurken, yalnızca beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermeyi planlıyor.