İşte Kasımpaşa'nın ilk yarı performansı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada bitirdi.



Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısı sona erdi. Sezona Gürcü teknik adam Şota Arveladze yönetiminde giren lacivert-beyazlı ekip, 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa, ilk yarının son 3 maçına Emre Belözoğlu yönetiminde çıktı. İstanbul temsilcisi, Belözoğlu yönetiminde ise 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



İlk yarıyı 15 puanla tamamlayan İstanbul temsilcisi, 18 takım arasında 14. sırada yer buldu.

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre Andreas Gianniotis 33 Yunanistan 17 - 2 - 1530 Nicholas Opoku 28 Gana 17 - 3 - 1530 Andri Baldursson 23 İzlanda 16 - 3 - 1427 Godfried Frimpong 26 Hollanda 15 - - - 1271 Pape Habib Guaye 26 Senegal 15 5 2 1 1235 Claudio Winck 31 Brezilya 15 3 3 - 1223 Attila Szalai 27 Macaristan 15 - 1 - 1163 Mamadou Fall 33 Senegal 17 - 1 - 1088 Mortadha Ben Ouanes 31 Tunus 13 1 4 - 1065 Cem Üstündağ 24 Türkiye 15 - 1 - 860 Fousseni Diabate 30 Mali 10 - - - 657 Cafu 32 Portekiz 12 - 3 1 634 Jhon Espinoza 26 Ekvador 10 - 4 - 558 Haris Hajradinovic 31 Bosna HErsek 7 2 2 - 554 Ali Yavuz Kol 24 Türkiye 16 - 2 - 547 Adem Arous 21 Tunus 7 1 - - 529 Kubilay Kanatsızkuş 28 Türkiye 13 1 - - 446 Yusuf Barasi 22 Türkiye 8 - 2 - 273 Atakan Müjde 22 Türkiye 6 - 3 - 154 Emre Taşdemir 30 Türkiye 4 - - - 30 Berk Can Yıldızlı 20 Türkiye 1 - - - 2

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada galibiyet elde edemedi.Taraftarı önünde 8 maça çıkan lacivert-beyazlılar, dörder beraberlik ve yenilgi aldı. Kasımpaşa, kendini desteklemeye gelen taraftarlarına bu sezon sahasında galibiyet sevinci yaşatamadı.İlk yarıda 3 galibiyet yaşayan Kasımpaşa, tamamını deplasmanda aldı.Lacivert-beyazlı takımda ilk yarının en istikrarlıları Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile Ganalı stoper Nicholas Opoku oldu.Kasımpaşa'da ilk 17 maçlık bölümde 14'ü yabancı, 7'si Türk olmak üzere 21 farklı futbolcu ter döktü.İlk yarıda 17 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kalan Gianniotis ile Opoku, bin 530'ar dakika süre buldu. Bu oyuncuları 16 mücadelede bin 427 dakika forma giyen Andri Badursson izledi.Kasımpaşa'da 5 gol atan Senegalli santrfor Pape Habib Guaye, takımın en golcüsü oldu.Lacivert-beyazlı formayla 15 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu 3 golle Brezilyalı sağ bek Claudio Winck, 2 golle Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic izledi.Mortadha Ben Ouanes, Adem Arous ve Kubilay Kanatsızkuş da birer kez gol sevinci yaşadı.Kasımpaşa'da ilk yarının en "Hırçın" futbolcusu Brezilyalı orta saha Cafu oldu.İlk yarıyı 1 kırmızı, 3 sarı kartla tamamlayan Cafu, takımın en hırçın oyuncusu olarak dikkati çekti. Bu futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Guaye takip etti.İstanbul temsilcisinde ilk yarıda forma giyen 21 futbolunun 15'i toplamda 36 kez sarı kartla cezalandırıldı.Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle: