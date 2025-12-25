İşte Kasımpaşa'nın ilk yarı performansı

Kasımpaşa Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada bitirdi.

calendar 25 Aralık 2025 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Kasımpaşa'nın ilk yarı performansı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 14. sırada bitirdi. 

Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk yarısı sona erdi. Sezona Gürcü teknik adam Şota Arveladze yönetiminde giren lacivert-beyazlı ekip, 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa, ilk yarının son 3 maçına Emre Belözoğlu yönetiminde çıktı. İstanbul temsilcisi, Belözoğlu yönetiminde ise 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

İlk yarıyı 15 puanla tamamlayan İstanbul temsilcisi, 18 takım arasında 14. sırada yer buldu.



SAHASINDA GALİBİYET ALAMADI 

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında iç sahada galibiyet elde edemedi.

Taraftarı önünde 8 maça çıkan lacivert-beyazlılar, dörder beraberlik ve yenilgi aldı. Kasımpaşa, kendini desteklemeye gelen taraftarlarına bu sezon sahasında galibiyet sevinci yaşatamadı.

İlk yarıda 3 galibiyet yaşayan Kasımpaşa, tamamını deplasmanda aldı.

EN İSTİKRARLISI GIANNIOTIS VE OPOKU 

Lacivert-beyazlı takımda ilk yarının en istikrarlıları Yunan kaleci Andreas Gianniotis ile Ganalı stoper Nicholas Opoku oldu.

Kasımpaşa'da ilk 17 maçlık bölümde 14'ü yabancı, 7'si Türk olmak üzere 21 farklı futbolcu ter döktü.

İlk yarıda 17 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kalan Gianniotis ile Opoku, bin 530'ar dakika süre buldu. Bu oyuncuları 16 mücadelede bin 427 dakika forma giyen Andri Badursson izledi.

EN GOLCÜSÜ HABIB GUAYE 

Kasımpaşa'da 5 gol atan Senegalli santrfor Pape Habib Guaye, takımın en golcüsü oldu.

Lacivert-beyazlı formayla 15 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu 3 golle Brezilyalı sağ bek Claudio Winck, 2 golle Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic izledi.

Mortadha Ben Ouanes, Adem Arous ve Kubilay Kanatsızkuş da birer kez gol sevinci yaşadı.

EN HIRÇIN CAFU  

Kasımpaşa'da ilk yarının en "Hırçın" futbolcusu Brezilyalı orta saha Cafu oldu.

İlk yarıyı 1 kırmızı, 3 sarı kartla tamamlayan Cafu, takımın en hırçın oyuncusu olarak dikkati çekti. Bu futbolcuyu 1 kırmızı, 2 sarı kartla Guaye takip etti.

İstanbul temsilcisinde ilk yarıda forma giyen 21 futbolunun 15'i toplamda 36 kez sarı kartla cezalandırıldı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI 

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre
Andreas Gianniotis 33 Yunanistan 17 - 2 - 1530
Nicholas Opoku 28 Gana 17 - 3 - 1530
Andri Baldursson 23 İzlanda 16 - 3 - 1427
Godfried Frimpong 26 Hollanda 15 - - - 1271
Pape Habib Guaye 26 Senegal 15 5 2 1 1235
Claudio Winck 31 Brezilya 15 3 3 - 1223
Attila Szalai 27 Macaristan 15 - 1 - 1163
Mamadou Fall 33 Senegal 17 - 1 - 1088
Mortadha Ben Ouanes 31 Tunus 13 1 4 - 1065
Cem Üstündağ 24 Türkiye 15 - 1 - 860
Fousseni Diabate 30 Mali 10 - - - 657
Cafu 32 Portekiz 12 - 3 1 634
Jhon Espinoza 26 Ekvador 10 - 4 - 558
Haris Hajradinovic 31 Bosna HErsek 7 2 2 - 554
Ali Yavuz Kol 24 Türkiye 16 - 2 - 547
Adem Arous 21 Tunus 7 1 - - 529
Kubilay Kanatsızkuş 28 Türkiye 13 1 - - 446
Yusuf Barasi 22 Türkiye 8 - 2 - 273
Atakan Müjde 22 Türkiye 6 - 3 - 154
Emre Taşdemir 30 Türkiye 4 - - - 30
Berk Can Yıldızlı 20 Türkiye 1 - - - 2
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.