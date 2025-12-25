Sadettin Saran kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, başkan Sadettin Saran ile ilgili verilen adli kontrol şartıyla serbest kalma kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ali Gürbüz, bu kararın ardından adliyede açıklamalarda bulundu.

Ertan Torunoğulları, "Yüce Türk adaletinin en doğru kararı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktu. O karar çıktı, başkanımız serbest kaldı." dedi.

Torunoğulları, sözlerine, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına tüm taraftarlarımıza soğukkanlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.


"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Yönetimden Ali Gürbüz, "Başkanımız Sadettin Saran serbest bırakıldı. Fenerbahçe olarak her türlü hukuki ve sportif mücadeleyi sonuna kadar vermeye hazırız. Başkanımızın söylediği gibi biz "Şampiyon Olacağız!" dedi.

Gürbüz, "Bu süreç içerisinde hukukun temel ilkelerinin işlemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın haklılığına itimat ediyoruz, güveniyoruz. Doğrunun ortaya çıkması için tüm gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Ali Gürbüz, "Desteğe gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Süre gelen hukuki bir süreçle ilgili daha fazla ayrıntı vermeye gerek yok. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin." dedi.

"BİRİZ, BİRLİKTEYİZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz ise, sosyal medya hesabından, "Çok şükür Başkanımız serbest kaldı. Bu süreçte yanımızda olan Fenerbahçe ailemize minnettarız. Bir olunca güçlüyüz. Biriz, birlikteyiz." paylaşımında bulundu.

