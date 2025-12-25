İşte Süper Lig'de ilk yarının gol raporu

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, 153 mücadelede toplamda 398 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de sezonun ilk devresinde atılan gollerin 171'i ilk, 227'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

calendar 25 Aralık 2025 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de ilk yarının gol raporu
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 17 haftalık ilk bölümünde takımlar, maçların ikinci yarısında futbolseverlerin gole doymasını sağladı.

Anadolu Ajansının (AA) Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, maçların 15'er dakikalık periyotlarında atılan gol sayılarına yer verildi.

Ligde 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanan sezonun ilk yarısında 153 müsabaka geride kaldı.


Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, söz konusu müsabakalarda toplamda 398 kez fileleri havalandırdı. Atılan gollerin 171'i ilk, 227'si ise ikinci yarılarda kaydedildi.

- İkinci yarıların ortasında 70 gol

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde en fazla gol, maçların ikinci yarılarında 61 ile 75. dakikalar arasındaki dilimde geldi.

Ligde kaydedilen goller 15'er dakikalık dilimler halinde incelendiğinde, en fazla skor 70 kez ile 61 ile 75. dakikalar arasında üretildi.

Bu bölümü, 63 kez ile 46 ile 60. dakikalar arası izlerken, üçüncü sırada 61 golün atıldığı 76-90 dakika aralığı geldi.

- Galatasaray, uzatma dakikalarında 7 gol buldu

Süper Lig takımları, maçların her iki yarısındaki uzatma bölümünde toplam 51 gol buldu. Galatasaray, bu anlarda bulduğu 7 golle ön plana çıktı.

Ligin ilk devresinde kaydedilen 398 golün 18'i, ilk yarının uzatma dakikalarında atıldı. Bu bölümde Galatasaray ile Çaykur Rizespor, 3'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Takımlar, 90. dakikadan sonra 33 kez gol sevinci yaşadı. Bu bölümde 4 kez ağları sarsan Galatasaray, bu istatistikte de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, müsabakaların duraklama dakikalarında sezonun ilk yarısında toplam 7 gol kaydetti.

- Dakikalara göre goller

Süper Lig'de takımların 15 dakikalık bölümlerde attığı gol sayıları şöyle:


Takım

 0-15

 16-30

 31-45

 45+

 46-60

 61-75

 76-90

 90+

 Toplam
Fenerbahçe

 4

 5

 9

 1

 4

 7

 7

 2

 39
Galatasaray

 6

 7

 1

 3

 5

 8

 5

 4

 39
Trabzonspor

 4

 4

 4

 2

 8

 4

 5

 2

 33
Beşiktaş

 7

 6

 4

 1

 3

 5

 1

 3

 30
Başakşehir

 0

 6

 2

 2

 5

 5

 4

 3

 27
Gaziantep FK

 4

 3

 6

 0

 1

 7

 1

 2

 24
Samsunspor

 5

 1

 2

 0

 5

 4

 4

 1

 22
Konyaspor

 1

 5

 1

 2

 5

 2

 5

 0

 21
Göztepe

 2

 2

 2

 1

 6

 3

 3

 2

 21
Gençlerbirliği

 2

 4

 3

 0

 3

 4

 5

 0

 21
Çaykur Rizespor

 4

 2

 1

 3

 4

 1

 3

 2

 20
Kayserispor

 1

 0

 1

 0

 3

 5

 3

 3

 16
Alanyaspor

 2

 2

 0

 2

 2

 3

 3

 2

 16
Antalyaspor

 2

 2

 3

 0

 3

 2

 4

 0

 16
Kocaelispor

 0

 3

 3

 1

 1

 3

 2

 2

 15
Fatih Karagümrük

 0

 2

 4

 0

 1

 1

 3

 3

 14
Kasımpaşa

 0

 1

 4

 0

 2

 4

 2

 1

 14
Eyüpspor

 3

 1

 0

 0

 2

 2

 1

 1

 10
Toplam

 47

 56

 50

 18

 63

 70

 61

 33

 398
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
