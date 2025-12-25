Beşiktaş'ta ibre yukarı döndü!

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız bir grafik çizen Beşiktaş, son haftalarda performansını belirgin bir biçimde artırarak yeniden yükselişe geçti.



Özellikle ofansif anlamda gelişme kaydeden siyah-beyazlı ekip, kazanma alışkanlığı da yakaladı. Birçok maçta öne geçmesine rağmen skoru tutamayan siyah beyazlılar, Süper Lig'deki 1-0'lık Rizespor galibiyetinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etmeyi başardı.



LİGİN RÖVANŞINI ALDI



Ezeli rakibinden Süper Lig'deki 3-2'lik mağlubiyetin rövanşını alan ve galibiyet serisi başlatan siyah-beyazlılar, moral ve öz güven depoladı. Bu sezon dev maçlarda deplasmanlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, ayrıca 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Oyuncu tercihleri ve Rafa Silva problemi nedeniyle sıkıntılı dönemden geçen ve eleştirilere hedef olan teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe zaferiyle yeniden camianın güvenini kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 2025 yılında oynadığı 4 derbiden galibiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 2 kez yenen Kartal, Galatasaray ve Trabzonspor'u da 1'er kez mağlup etti. 2 müsabakadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, tek mağlubiyetini 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadı'nda 3-2'lik skorla Fenerbahçe karşısında aldı.Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası düzenli olarak forma şansı bulan Milot Rashica, takımına katkı vermeye devam ediyor. Trabzonspor maçında asist yapan, Rizespor karşısında Kartal'a zaferi getiren Kosovalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de gol pası verdi.